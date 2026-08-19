Las acciones de Moderna se disparan casi 100% tras publicar los resultados de su vacuna contra el melanoma + Agregar ámbito en









La vacuna basada en ARNm combinada con un tratamiento de inmunoterapia redujo la recurrencia del melanoma en más de mil pacientes. La novedad también hizo subir las acciones de Merck — que participo de la investigación — y otras farmacéuticas.

Es el primer ensayo pivotal en dar resultado positivo para una vacuna oncológica de ARNm.

Las farmacéuticas Merck y Moderna anunciaron este miércoles que su vacuna personalizada contra el cáncer basada en ARNm cumplió con el objetivo principal y un objetivo secundario clave en un ensayo de Fase 3 para pacientes con melanoma de alto riesgo operado.

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Se trata de un hito que el mercado recibió con entusiasmo: las acciones de Moderna se dispararon 87% en las operaciones previas a la apertura, mientras que las de Merck suben 7%.

Otros fabricantes de vacunas también ganaron terreno antes de la apertura del mercado. Las acciones de BioNTech aumentaron un 7,5%, y Novavax sumó un 4%.

Los detalles de la investigación Se trata del primer resultado positivo de Fase 3 para una terapia de neoantígenos individualizada y para cualquier tratamiento oncológico basado en ARNm. El estudio, denominado INTerpath-001, incluyó a 1.137 pacientes con melanoma cutáneo en etapa IIB-IV completamente extirpado.

Los participantes recibieron la vacuna —conocida como intismeran autogene— en combinación con el medicamento de inmunoterapia Keytruda de Merck, o solo Keytruda.

Ambas compañías estudian intismeran en nueve ensayos de Fase 2 y Fase 3 en otros tipos de cáncer. La combinación produjo mejoras estadísticamente significativas en la supervivencia libre de recurrencia —el objetivo principal del ensayo— y en la supervivencia libre de metástasis distantes, un objetivo secundario clave, frente al tratamiento con Keytruda en forma exclusiva. Las compañías informaron que no se detectaron nuevas señales de seguridad y que el perfil de tolerabilidad fue consistente con estudios anteriores. Los pasos a seguir Merck y Moderna planean presentar los datos completos en una próxima conferencia médica internacional y confirmaron que iniciarán conversaciones con los reguladores sobre posibles solicitudes de aprobación. Paralelamente, ambas compañías estudian intismeran en nueve ensayos de Fase 2 y Fase 3 en otros tipos de cáncer, entre ellos cáncer de pulmón no microcítico, cáncer de vejiga y carcinoma de células renales. Keytruda es uno de los principales motores de ingresos de Merck: el medicamento generó u$s8.030 millones en el primer trimestre de 2026.