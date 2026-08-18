Wall Street retrocede por las nuevas tensiones en Medio Oriente y el nerviosismo en los bonos de EEUU + Agregar ámbito en









Las acciones del sector tecnológico lideran las caídas, mientras que los rendimientos de los bonos a largo plazo tocan máximos de varias décadas y los precios del petróleo continuan su ascenso, lo que merma el interés de los inversionistas por los activos de riesgo.

Medio Oriente y bonos: Wall Street tambalea por tensiones globales. Reuters

Los principales índices de Wall Street operan a la baja este martes, ya que los temores a una escalada de la guerra en Medio Oriente avivaron las preocupaciones sobre la inflación y ejercieron presión sobre las acciones, en particular las tecnológicas. Eso también llevó a una venta masiva de bonos del Tesoro de EEUU.

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Los precios del petróleo se mantuvieron en terreno positivo por tercer día consecutivo, y el crudo Brent alcanzó su nivel más alto desde finales del mes pasado, después de que las últimas señales procedentes de Washington y Teherán acabaran con las esperanzas de un fin inminente del conflicto.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,1% hasta u$s90,95 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 0,5%, hasta los u$s84,22 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos a 30 años en Estados Unidos, el mercado de bonos gubernamentales más crucial desde el punto de vista sistémico, alcanzaron su nivel más alto desde 2007.

La reacción del mercado demuestra que las tensiones en Medio Oriente siguen siendo una fuente importante de riesgo, y que una nueva escalada podría tener repercusiones en los mercados del petróleo, los bonos, las divisas y las acciones.

Wall Street sufre: la guerra en Medio Oriente empuja al crudo y a los bonos al alza. Depositphotos Las claves de la jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,55%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,24%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,09% a la baja. Las acciones con mayores subas del S&P 500 son Targa Resources (+6,5%), Ulta Beauty (+4m6%) y Godaddy (+5,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Teradyne (-8,3%), Keysight Technologies (-6,2%) y Seagate (-6,3%). En Europa, el Euro Stoxx cae 0,65%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán baja 0,64% y el CAC francés retrocede 0,55%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,46%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,07%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,19%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 1,55% y el Nikkei 225 japonés cayó 2,45%.