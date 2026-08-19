Misterio en Kenia: qué está matando a los elefantes y por qué preocupa a los científicos

Desde finales de junio, al menos 20 paquidermos, sobre todo hembras o jóvenes, murieron tras presentar todos los mismos síntomas.

Una serie de elefantes murieron en el país africano Kenia, de acuerdo con últimos registros. Algunos mostraron signos como intentar ponerse en pie, ojos rojos o girar sobre sí mismo una y otra vez , mientras los equipos médicos intentaron diversos métodos para calmarles el dolor a los animales , aunque diversas hipótesis rodean a estas muertes.

Desde finales de junio, al menos 20 paquidermos, sobre todo hembras o jóvenes, murieron tras presentar todos los mismos síntomas, en particular una parálisis parcial que les impedía mantenerse en pie, indicó la agencia AFP.

"Caminan y respiran con dificultad, están agitados", describió el jefe de operaciones de las tierras comunitarias de Olgulului, Patrick Papatiti. Allí, se alberga la reserva de Kitenden B, donde murió el ejemplar Gengis Khan . Además, agregó que cuando "ya no pueden caminar" o mantenerse en pie, "se tumban", algunos "luchan un día, dos o tres días, hasta que mueren".

A finales de julio, el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (Kws) indicó que había detectado altas concentraciones de cianuro en los cadáveres , lo que apunta a un posible envenenamiento por pesticidas tras consumir frutas procedentes de explotaciones agrícolas cercanas. No obstante, varios especialistas consultados por la AFP descartan la hipótesis de los pesticidas.

"Es una enfermedad. ¿Por qué quienes deberían estar esforzándose por resolver el problema ignoran esta pista?", sostuvo Papatiti, aunque admite que aún no sabe de qué tipo de mal se trata. En ese sentido, aseguró que en la zona "no se utiliza cianuro en ninguna parte".

Muchos signos en ellos van alrededor de una parálisis parcial que les impedía mantenerse en pie, ojos rojos o girar sobre sí mismos.

Papatiti es una de las pocas voces locales que rechazan públicamente las conclusiones preliminares del Kws y subraya que no se hallaron otros animales muertos. En particular, destaca la ausencia de carroñeros fallecidos y que generalmente sucumben cuando consumen cadáveres abatidos por flechas envenenadas por cazadores furtivos.

"Si ningún otro animal que se alimenta de carroña murió, entonces no es un producto químico", afirmó por su parte el responsable del ecosistema de Amboseli, en el condado de Kajiado, Joel Nyika, quien también rechaza la hipótesis del cianuro y de que haya podido provenir de una planta forrajera. Así, se inclina por "una enfermedad que solo afecta a los elefantes".

Consultada por la AFP, la presidenta de la fundación Wildlife Direct, Paula Kahumbu, destacó la "falta de pruebas" que respalden la tesis de los pesticidas, subrayando que pocos elefantes machos adultos murieron, cuando son ellos los que atacan más a los cultivos.

Por maltrato animal: frenan en Israel un proyecto para rodear con cocodrilos una cárcel de presos palestinos

La justicia de Israel suspendió temporalmente la construcción de un foso destinado a albergar cocodrilos del Nilo alrededor de un sector de máxima seguridad de la cárcel de Ketziot, ubicada en el sur del país y utilizada principalmente para alojar a detenidos palestinos. La medida fue adoptada después de que una organización protectora de animales advirtiera sobre los riesgos que el proyecto representaba para los reptiles, la población y el medioambiente.

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien propuso utilizar a los animales como una barrera adicional para evitar posibles fugas. El funcionario tomó como referencia el denominado “Alligator Alcatraz”, el centro de detención para migrantes construido en una zona de humedales del estado de Florida, en Estados Unidos.