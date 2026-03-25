Manuel Adorni presentará su primer informe de gestión en Diputados con la presencia de Javier Milei + Seguir en









El jefe de Gabinete expondrá el 29 de abril ante el Congreso en su debut formal, mientras el Presidente anticipó que podría presenciar la sesión desde un palco.

Manuel Adorni presentará su primer informe de gestión en Diputados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará el próximo 29 de abril su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional. Por su parte, el presidente Javier Milei ya confirmó en sus redes sociales que asistirá a la sesión.

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La presentación marcará el debut formal del funcionario en el Congreso, donde deberá responder preguntas de los 19 bloques legislativos y exponer sobre el rumbo de la gestión. La Jefatura de Gabinete ya trabaja en la recopilación de consultas de los distintos espacios, que luego son distribuidas entre los nueve ministerios para la elaboración de respuestas junto a sus equipos técnicos. En ese proceso interviene la Secretaría de Asuntos Estratégicos, encabezada por Ignacio Devitt.

El informe, que había sido postergado por diez días, se desarrollará en una sesión que se prevé extensa y atravesada por temas de gestión, aunque también por cuestionamientos vinculados a los viajes del funcionario y su declaración patrimonial, impulsados por la oposición.

Según el artículo 101 de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes para rendir cuentas, alternando entre ambas cámaras. Sin embargo, la práctica suele ser más espaciada en el tiempo.

La confirmación de la fecha llega luego de que los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio denunciaran a Adorni por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, y “abuso de autoridad” por su ausencia en el Congreso durante el mes de marzo.

Quiénes podrían asistir al informe de gestión de Manuel Adorni En paralelo, Milei manifestó su intención de asistir a la sesión. “No me lo pierdo. Ahí estaré”, publicó en su cuenta de X tras confirmarse la fecha. De concretarse, sería un hecho inédito, ya que ningún mandatario suele presenciar este tipo de exposiciones desde los palcos del recinto. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2036871368231248123&partner=&hide_thread=false NO ME LO PIERDO.

AHÍ ESTARÉ...!!!

CIAO! https://t.co/N8Gihvo5Gd — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026 El reglamento de Diputados, en su artículo 201, habilita al jefe de Gabinete a asistir acompañado por ministros y secretarios, aunque no establece precisiones sobre la presencia del Presidente. La posible presencia de Milei se da en un contexto de respaldo político hacia Adorni, luego de las tensiones generadas por cuestionamientos recientes. Desde el oficialismo no descartan que otros integrantes del Gabinete también asistan a la sesión para acompañar al funcionario. El último informe de gestión del Ejecutivo fue el 27 de agosto de 2025 y estuvo a cargo de Guillermo Francos, quien realizó cinco presentaciones durante la actual administración. Antes, Nicolás Posse había concurrido una única vez al Congreso en mayo de 2024.