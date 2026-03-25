Dólar: el BCRA compró el 41% de lo operado en el mercado, pero la suba de reservas fue acotada tras pago de deuda + Seguir en









La entidad monetaria intervino en u$s146 millones en el Mercado Libre de Cambios, aunque los activos internacionales solo escalaron en u$s24 millones.

El BCRA volvió a acumular reservas este miércoles. ambito.com

El Banco Central (BCRA) mantuvo alta su intervención en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y acaparó más del 41% de las compras de este miércoles, luego de hacerse con unos u$s146 millones. Las adquisiciones de dólares por parte de la entidad moneteria se mantienen ininterrumpidas desde el 5 de enero del corriente año.

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Así, las reservas brutas registraron un repunte de u$s24 millones y crecieron por segunda jornada consecutiva u$s43.832 millones. Desde el pasado viernes, los activos internacionales del BCRA se incrementaron en u$s130 millones. Este miércoles el BCRA efectuó pagos de deuda en torno a los u$s50 millones, según aseguraron a Ámbito fuentes oficiales de la institución.

En tanto, las reservas netas se situaron en un negativo de u$s1.739 millones, según datos del economista de OPEN, Federico Machado, mientras que las "supernetas" alcanzaron un negativo de 3.333 millones.

El dólar mayoría extendió la brecha con el techo de la banda cambiaria a casi el 20% El dólar oficial cayó en el segmento mayorista por segunda rueda al hilo y alcanzó nuevos mínimos desde fines de febrero. El mercado cambiario retomó las operaciones tras el fin de semana largo, en un contexto de estabilidad, pero con señales de leve presión en los segmentos financieros que demostraría un leve aumento de la demanda.

De esta manera, el dólar mayorista retrocedió $13 a $1.377,5 y mantuvo una distancia del techo de la banda cambiaria ($1.646,09) del 19,5%, la más alta en casi nueve meses. Este miércoles, el segmento totalizó operaciones por casi u$s354,3 millones.

A su vez, los contratos de dólar futuro cerraron con caídas generalizadas de hasta el 1,4%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de marzo llegará a $1.384. En total, hubo operaciones por u$s729 millones.