Tensión cambiaria: el dólar oficial vuelve a subir y el foco de la city se posa en la intervención del Tesoro

El dólar mayorista vuelve a subir por cuarta jornada al hilo y ya acumula casi $100 en lo que va de la semana . Con el fin de la liquidación extraordinaria del campo y las dudas de la city respecto del "salvataje", es que el tipo de cambio vuelve a estar demandado y, según informaron operadores del mercado, el Tesoro se estaría parando con u$s300 millones para defender el techo de la banda.

Así, el dólar oficial sube $2 y opera a $1.425 en el segmento mayorista , dentro de lo que fuentes del mercado denominan como "la banda de la banda", donde el Tesoro vende dólares para contener la cotización. Cabe resaltar que este jueves el techo de la banda de flotación se ubica en $1.481,70.

A nivel minorista, el dólar cae y opera a $1.400,11 para la compra y a $1.454,23 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el BCRA . En el Banco Nación (BNA) la divisa se consigue a $1.450. Así, el dólar tarjeta o turista , equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó a $1.885 .

Por su parte, los financieros se despegan de las cotizaciones oficial; en ese marco el CCL se mantiene estable a $1.572,89, mientras que el MEP cae 0,4% a $1.517,24. El dólar blue opera estable a $1.460 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

La demanda de cobertura en dólares se intensifica no sólo a través de la compra de dólares , sino a través de futuros y un crecimiento en la demanda de dólar linked, luego de que la liquidación del agro dejara al Tesoro con menos dólares acumulados de lo que se esperaba. Mientras, el Gobierno sigue compenetrado en defender las bandas cambiarias, aún a costa de perder los dólares que logró acumular los días anteriores.

Según estimaciones de la consultora Equilibra, mientras las grandes cerealeras aportaron cerca de u$s5.700 millones al BCRA, el Tesoro compró aproximadamente el 38% de este monto (u$s2.175 millones), una cifra que tuvo "gusto a poco" para casi todos los analistas.

BCRA Banco Central Continúa la fuerte demanda por cobertura Mariano Fuchila

Las expectativas de devaluación crecen pese a la insistencia del Gobierno con las bandas

En ese marco, tanto personas como empresas y grandes inversores demuestran sus crecientes expectativas de devaluación. Para frenar la presión en el MLC, el Gobierno decidió restablecer la restricción cruzada, que le impide, a quienes compran al oficial, vender en los financieros durante 90 días.

No obstante, esto a la vez genera un incremento de la brecha. En efecto, el spread entre el oficial y el CCL escaló desde el 2,3% al 10,6% desde inicios de la semana pasada.

Por otra parte, la búsqueda de cobertura en "moneda dura" también se está reflejando en los contratos de dólar futuro y en el apetito por los bonos dólar linked. En el primer caso, el mercado ya "pricea" para fin de este mes un tipo de cambio a $1.497, un valor que supera al techo de la banda estimado para ese momento, que está en torno a los $1.490.

Respecto de los dólar linked, el mercado estimó importantes ventas del BCRA en el título que vence ahora en octubre (D31O5). "En una rueda donde el tipo de cambio venía muy tomador, la única herramienta con la que cuenta el Central para contener el dólar en este contexto es la venta de este título, ya que vía futuros no tiene margen de intervención (porque la posición vendida ya está cerca del tope permitido)", detalló Martín de la Fuente, analista de Research de Adcap.

Aun así, el especialista agregó que ya es escasa la tenencia en cartera de esta letra por parte de la autoridad monetaria, "por lo que es probable que en los próximos días, si se quiere mantener esta dinámica, se comunique un canje adelantado para recomponer tenencia a cambio de títulos a tasa fija".

El mercado "pricea" un dólar más alto y reclama acumulación de reservas

Todo este escenario muestra que las posibilidades de que el dólar se mantenga entre las bandas es cada vez más difícil, mientras no esté claro el tipo de ayuda que recibirá el Gobierno por parte de EEUU. "No queda duda de que el mercado irá a testear nuevamente la banda superior, puede que incluso mañana mismo", pronosticó Nicolás Cappella, de IEB.

Por su parte, la consultora 1816 señaló en un informe que "el mercado parece estar otra vez haciéndose la idea de que no queda otra que tener un tipo de cambio más alto, resultante de la necesidad del Gobierno de comprar divisas para pagar la deuda".

La entidad avizora un creciente saldo negativo en las arcas del Tesoro y el BCRA, dado que el Gobierno no muestra intenciones de dejar flotar el tipo de cambio. "El gran inconveniente del régimen cambiario actual es que hay brecha, a la vez que hay acceso libre para individuos en el MLC. No hay muchos antecedentes de esta combinación, que hace que los incentivos a demandar spot sean inmensos", alertó.

Bajo este panorama, la reunión entre el presidente Javier Milei y su par norteamericano Donald Trump será determinante para las expectativas, así como también será importante el resultado electoral. De todos modos, esto refleja que el esquema cambiario actual es demasiado frágil y que el costo de no haber acumulado reservas es cada vez más caro.