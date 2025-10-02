Scott Bessent volvió a respaldar a la Argentina, pero aclaró: "No estamos poniendo plata, es un swap"

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos aclaró que la asistencia a Argentina se limita a una línea de swap. Además, se mostró confiado de que en las elecciones legislativas al gobierno "le va a ir bien".

"Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental", afirmó.

A la espera de anuncios financieros entre el gobierno argentino y norteamericano , el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent , salió al cruce de las críticas en su país sobre la asistencia financiera al gobierno de Javier Milei y fue contundente: "Vamos a darles una línea de swap, no vamos a poner dinero en la Argentina" .

En declaraciones a la televisión norteamericana, el funcionario de Donald Trump rechazó de plano los cuestionamientos que acusan a la Casa Blanca de beneficiar a los inversores norteamericanos en Argentina.

"No podría haber más fallos en esta idea de que estamos ayudando a estadounidenses ricos allí", señaló. Y agregó: " Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental ".

La novedad se conoció un par de horas después de que se conociera que mantuvo una "llamada muy positiva" con el ministro de Economía, Luis Caputo . "Espero con ansias recibir al equipo de Caputo para avanzar significativamente en nuestras discusiones sobre las opciones para brindar apoyo financiero ", adelantó.

En este sentido, el mandatario argentino confirmó este martes que mantendrá un encuentro de alto nivel con Trump en la Casa Blanca el próximo 14 de este mes .

video bessent argentina nbc

La confianza en una victoria electoral

El funcionario reconoció el desafío que enfrenta Milei, pero se mostró optimista sobre el desempeño electoral del oficialismo: "Estoy seguro de que cuando veamos las elecciones de este mes le va a ir bien". Sin embargo, esa confianza no se ve reflejada en las últimas encuestas.

Uno de los aspectos que más destacó el secretario del Tesoro fue el respaldo juvenil al proyecto libertario. "Lo que es alentador de Argentina es que son los jóvenes los que tomaron la decisión de no empobrecer a su nación", señaló.

Más allá del "Estados Unidos primero"

Tratando de justificar la decisión de respaldar al gobierno argentino, Bessent explicó que "'Estados Unidos primero' ("America first") no significa solo Estados Unidos". Para la administración estadounidense, evitar el colapso de sus países aliados en la región es prioritario.

"Cuando ya tenés un estado fallido como Venezuela, no querés crear otro", advirtió el funcionario, quien destacó el rol de Argentina. "Es un faro ahí abajo", afirmó.

Según su visión, el "efecto Milei" podría expandirse: "Hay chances de que muchos otros países se sumen: Bolivia, Ecuador, pienso que Colombia después de las elecciones". El objetivo, señaló, es frenar la proliferación de "modelos económicos fallidos".