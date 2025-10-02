Bitcoin merodea los u$s119.000 en un octubre positivo para las criptomonedas







Las criptomonedas arrancan octubre con ganancias generalizadas, mientras los inversores aguardan datos clave del mercado de trabajo e inflación en medio del cierre del gobierno estadounidense.

Octubre es un mes tradicionalmente alcista para las criptomonedas. Reuters

Las criptomonedas mantienen su tono positivo en el arranque de octubre. Bitcoin (BTC) avanza 2% y cotiza en torno a los u$s119.000, nivel que superó holgadamente en las últimas 24 horas. Mientras tanto, Ethereum (ETH) registra una suba similar y se ubica cerca de los u$s4.400.

La tendencia alcista se extiende a la gran mayoría de las altcoins. Se destaca el salto de 6% del Dogecoin (DOGE) y el avance superior al 4% de Hyperliquid (HYPE). Por su parte, Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) y Chainlink (LINK) ganan entre 2% y 3%. En sentido contrario, Avalanche (AVAX) cede medio punto porcentual.

Los avances se dan en un contexto de incertidumbre por el cierre del gobierno en Estados Unidos, producto del fracaso en las negociaciones entre demócratas y republicanos para garantizar el financiamiento de corto plazo de la administración nacional.

¿Cómo afecta al mercado cripto? La principal inquietud del mercado pasa por el eventual atraso en la publicación de los datos oficiales de empleo, previstos para el viernes, y de inflación, cuya divulgación estaba programada para el miércoles 15 de octubre.

Esta demora genera preocupación porque la Reserva Federal (Fed) quedaría sin dos de sus indicadores más relevantes para calibrar su política monetaria, en un momento donde el organismo mostró inquietud por la persistencia inflacionaria y el deterioro del mercado laboral. Vale recordar que el presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros funcionarios del banco central norteamericano no aseguraron la continuidad de los recortes de tasas. En este marco, la encuesta de la consultora ADP, que suele anticipar el informe oficial, arrojó una pérdida de 32.000 puestos de trabajo en el último mes.

