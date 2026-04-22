Tesla presentó resultados mejores a los esperados, pero su acción cae en Wall Street

La empresa superó las expectativas del mercado a pesar de haber mostrado caídas en ingresos, entregas y márgenes en su negocio automotriz. Su acción cae 2% en el after market.

Tesla presentó este miércoles 22 de abril resultados del primer trimestre, por encima de las expectativas de Wall Street, en un momento atravesado por una tensión cada vez más marcada entre la debilidad de su negocio actual y la ambiciosa apuesta a infraestructura para inteligencia artificial, vehículos autónomos y robótica comercial .

Más allá de los números, el mercado volvió a poner el foco en la capacidad de la compañía de ejecutar su narrativa de crecimiento a largo plazo y reaccionó positivamente a un balance que, si bien muestra deterioros en ciertos aspectos, logró sorprender positivamente al consenso de analistas.

La automotriz reportó ingresos en torno a los u$s22.387 millones , muy por debajo de los u$s24.900 millones del trimestre previo, lo que implica una caída del 10% . El beneficio por acción ajustado se ubicó en torno a los u$s0,41, también por encima de lo esperado pero por debajo de los u$s0,50 del trimestre anterior. En tanto, el margen bruto , métrica financiera que recibió especial atención en está ocasión, tuvo un incremento de 1% , mientras que se esperaba una pérdida, desde el 20,1% previo.

En la misma línea, el EBITDA cayó hacia los u$s3.668 millones desde niveles superiores a los u$s4.154 millones en el trimestre previo, mientras que el flujo de caja libre mostró un leve incremento en torno a los u$s1.444 millones , frente a los u$s1.420 millones positivos previos, en un contexto de mayores inversiones.

tesla El segmento automotriz continua mostrando un continuado deterioro debido a una débil demanda global y mayor presión de competidores chinos

Más allá de haber superado el promedio de estimaciones previas de los analistas, la empresa muestra un marcado deterioro en ciertos aspectos, que vuelve a estar explicado en gran medida por el negocio automotriz.

Tesla registró una nueva caída en entregas, con un retroceso de 14% respecto del trimestre anterior, en un contexto de menor demanda global de vehículos eléctricos, creciente competencia —especialmente de fabricantes chinos— y la eliminación progresiva de subsidios, como el crédito fiscal de u$s7.500 en EEUU, que había sido clave para sostener la demanda. A esto se suma una caída superior al 20% en las matriculaciones en California, uno de sus principales mercados.

De esta forma, la brecha entre producción y entregas volvió a ampliarse, reforzando las dudas sobre el ritmo de absorción del mercado y la necesidad de ajustar precios, lo que impacta directamente en los márgenes.

En esta línea, el segmento de generación de energía y almacenamiento, que en los últimos ejercicios lograba compensar el continuo deterioro del segmento automotriz, registró una sorpresiva compresión del 12% en términos interanuales. En paralelo, el área de servicios y software gana peso a través de iniciativas como el FSD (Full Self Driving), un sistema avanzado de asistencia a la conducción que Tesla comercializa bajo suscripción mensual, que genera ingresos recurrentes y vincula además otros negocios como seguros y servicios digitales.

A nivel industrial, la compañía mantiene un fuerte ritmo de inversión, donde en está ocasión registró una suba anual del 67%. Esto se atribuye a que Tesla avanza en la expansión de capacidad en baterías —incluyendo celdas 4680 y refinado de litio en Estados Unidos— y en infraestructura tecnológica, con el desarrollo de centros de cómputo para inteligencia artificial (Cortex) y chips propios.

Este esfuerzo se enmarca en proyectos de mayor escala como Terafab, una iniciativa orientada a construir infraestructura masiva para la fabricación de chips para inteligencia artificial, que podría multiplicar varias veces la capacidad de cómputo actual de la compañía y demandar más de u$s20.000 millones en capital en los próximos años, lo que aumenta la presión sobre el flujo de caja.

tesla empresa.jpg La fábrica de chips a gran escala de Tesla, Terafab, representaría un incremento significativo en el capital invertido de la empresa en los próximos años.

El eje estratégico sigue centrado en la inteligencia artificial. Tesla continúa desarrollando su sistema FSD bajo un modelo de suscripción, mientras avanza —aún en fase piloto— en el despliegue de robotaxis en Estados Unidos y en el desarrollo del robot humanoide Optimus, cuya producción a gran escala todavía enfrenta desafíos.

Así, el balance vuelve a dejar en evidencia la brecha entre los resultados actuales y las expectativas futuras. Con una valuación exigente y fundamentos en deterioro, el mercado seguirá evaluando si Tesla puede transformar su promesa tecnológica en un negocio rentable y escalable en el corto y mediano plazo.



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