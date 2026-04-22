Tesla continúa lanzando robotaxis antes de hacer su balance anual

La empresa de Elon Musk inicia operaciones en Estados Unidos para poner en funcionamiento sus unidades de circulación sin conductor.

Los robotaxis son un escenario donde Tesla no predomina y debe corregir errores de sistema para alcanzar la cobertura a nivel territorial.

La compañía Tesla amplía su servicio de robotaxi hacia nuevas ciudades del estado de Texas. La firma inicia operaciones en Dallas y Houston con unidades sin conductor en circulación , en un movimiento que marca su primera expansión comercial fuera de Austin. El anuncio aparece en la antesala de la presentación de resultados del primer trimestre.

El despliegue mantiene una escala acotada en esta etapa inicial. Los datos relevados ubican cerca de un vehículo activo por ciudad frente a varias decenas en Austin , donde el servicio funciona desde hace meses. La cobertura geográfica también resulta limitada en ambos mercados, teniendo en cuenta las reglamentaciones de legalidad propias de cada estado.

La compañía implementa el servicio en zonas específicas dentro de cada ciudad. El área de operación ronda entre 78 y 90 kilómetros cuadrados en Dallas y entre 30 y 39 en Houston , lo que equivale a una fracción reducida de sus respectivas áreas metropolitanas. La empresa no informó objetivos concretos de expansión de flota en estos distritos.

El sistema incorpora conducción autónoma en determinadas condiciones. Algunas unidades operan sin conductor de seguridad , aunque esa modalidad no abarca la totalidad de los vehículos, según reportes vinculados al funcionamiento previo en Austin. La implementación mantiene así un alcance parcial dentro del esquema general.

La experiencia acumulada en Austin aporta referencias sobre el desempeño. Los registros oficiales indican 14 incidentes desde el lanzamiento del servicio , con una frecuencia aproximada de un evento cada 57.000 millas (es decir 91.732 kilómetros). Todos esos casos ocurrieron con presencia de supervisores humanos.

El desarrollo tecnológico de Tesla se diferencia de otros actores del sector. La compañía tiene un enfoque basado exclusivamente en cámaras y redes neuronales, sin incorporar sensores como LiDAR o radar. Este criterio contrasta con el modelo adoptado por competidores que combinan múltiples tecnologías de percepción.

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El anuncio de Tesla llega antes de los resultados, con entregas sin crecimiento interanual

La comunicación de la expansión se produce en un momento clave del calendario financiero. La empresa difunde esta novedad pocos días antes de su presentación de resultados trimestrales, en una lógica estrategia que acompaña otras comunicaciones previas en contextos similares. El desempeño comercial reciente muestra señales de estabilidad para la compañía de Elon Musk.

Según marcan las encuestas, las entregas del primer trimestre alcanzan 358.023 unidades, con un nivel similar al registrado un año atrás, aunque por debajo del volumen producido durante el mismo período. Esta diferencia introduce presión en la lectura de los resultados.

Sin embargo, el contexto competitivo exhibe una brecha relevante en el segmento autónomo dado que, empresas como Waymo operan más de 200 vehículos sin conductor en Austin y cuentan con presencia en múltiples ciudades de Estados Unidos, con una infraestructura basada en sensores combinados (es decir que la escala y la cobertura de esos servicios superan notoriamente el despliegue actual de Tesla en este ámbito).

Los primeros reportes de usuarios señalan comportamientos dispares en la conducción. Algunas experiencias describen dificultades ante situaciones complejas y la intervención de operadores remotos en ciertos recorridos, lo que refleja limitaciones en escenarios no rutinarios. Estos episodios surgen como parte del proceso de prueba en entornos urbanos reales.

El avance hacia nuevas ciudades constituye un paso operativo para la compañía a la que el tiempo le apremia, debido a la presencia de otros competidores en el sector. La expansión suma presencia territorial pero mantiene una distancia entre la escala actual y los objetivos de movilidad autónoma a gran escala, en un escenario donde el desarrollo tecnológico y la regulación continúan en evolución.