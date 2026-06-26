Tras alivio fiscal, las fintech insisten con el pago de sueldos y esperan reformas tributarias para expandir el crédito

El sector celebró las exenciones al impuesto al cheque impulsadas por el Gobierno, aunque advirtió que aún quedan pendientes reformas tributarias, mayor interoperabilidad y la eliminación de restricciones que limitan la competencia con los bancos.

La relación entre las fintechs y los bancos está atravesada por la competencia, pero también la colaboración.

Las exenciones al impuesto al cheque para billeteras virtuales, criptomonedas y empresas de pagos que impulsó el Gobierno la semana pasada fueron bien recibidas por las fintech locales. Sin embargo, desde el sector enfatizaron que aún son necesarias una serie de modificaciones en materia tributaria . Además, volvieron a insistir con la posibilidad de que los sueldos puedan pagarse en billeteras digitales , al considerar que se trata de un elemento clave de su agenda.

El director de Cripto y Mercados de Capitales de la Cámara Argentina Fintech , Diego Díaz , explicó a Ámbito que "el desafío es seguir avanzando hacia un marco regulatorio y tributario que trate de manera consistente a actores que desarrollan actividades comparables" , en referencia a los bancos.

En ese sentido, remarcó que "todavía existen desafíos importantes" para el desarrollo de la economía digital. Por ejemplo, aseguró que "persisten distorsiones tributarias a nivel provincial y municipal que generan diferencias entre actores que desarrollan actividades similares y afectan la capacidad de inversión e innovación de las empresas" .

Por su parte, el CEO de la fintech cripto Satoshi Tango , Matías Bari , afirmó a este medio que "sería muy positivo avanzar sobre Ingresos Brutos: quitar los regímenes de retención y percepción que recaen sobre la actividad, que hoy son una carga pesada. Y, en el mejor de los escenarios, directamente abolir el impuesto" .

Además, Díaz aseguró que "hay margen para desarrollar el crédito, si se avanzara en esquemas tributarios más equilibrados que reduzcan el peso de los tributos sobre estos instrumentos financieros" . En el plano regulatorio, mencionó que "hay oportunidades para seguir ampliando la libertad de elección de los usuarios, profundizar la interoperabilidad y avanzar en iniciativas vinculadas a Finanzas Abiertas" .

En la misma línea, el director financiero de la plataforma de finanzas Fiwind, Ramiro Rodríguez, sostuvo ante este medio que "sería importante seguir profundizando la interoperabilidad de los sistemas de pago y generar mejores condiciones de fondeo para expandir el crédito digital".

Joaquín Herrera, director de Operaciones y cofundador de la billetera digital Takenos, esbozó un diagnóstico complementario. Consideró necesario "eliminar restricciones cruzadas entre bancos, fintech y proveedores de activos virtuales cuando una empresa quiere operar productos de comercio exterior (créditos y financiamientos), cobranzas o pagos".

Billetera virtual plazo fijo A principios de año las fintechs trataron de que se aprobara una normativa para que los sueldos pudieran pagarse en sus cuentas. Ámbito

Explicó que, actualmente, una empresa que opera con activos virtuales "no puede acceder a productos bancarios de comercio exterior, ni tampoco una empresa que ya opera con bancos puede usar soluciones fintech o de activos virtuales para complementar su operatoria".

Calificó esa situación como una "separación artificial que solo genera ineficiencias, costos y pérdida de competitividad, especialmente para pymes que no tienen buen acceso al crédito, líneas bancarias o infraestructura internacional". Y disparó: "Cuando hablamos de costo argentino, también es esto".

¿Puja o cooperación con los bancos?

El miembro de la Cámara Argentina Fintech subrayó que "la posibilidad de elegir libremente dónde cobrar y administrar el salario sigue siendo una agenda relevante para la Cámara". En febrero de este año, los bancos consiguieron que la reforma laboral, finalmente aprobada por el Congreso, eliminara un artículo que contemplaba esa posibilidad, al argumentar que su capacidad de otorgar créditos podría verse comprometida.

"Si el trabajador elige cobrar en una billetera, no debería haber una barrera artificial que lo obligue a pasar por un banco", argumentó Herrera, quien afirmó que se trata de "una restricción que perjudica al trabajador y lo hace rehén, sin una justificación razonable".

En la misma línea, Rodríguez coincidió en que es necesario "permitir que las personas puedan cobrar su sueldo directamente en una fintech". Además, planteó que se debe habilitar la emisión de CVU en dólares, para que los usuarios puedan "operar y administrar sus saldos en moneda extranjera de manera más simple dentro de una misma aplicación".

Rodríguez sostuvo que "hoy muchas fintech compiten en segmentos similares a los de la banca tradicional, pero siguen enfrentando limitaciones en materia de acceso a infraestructura, financiamiento y determinados servicios financieros".

Por eso, afirmó que una de las prioridades "debería ser avanzar hacia un esquema donde las reglas estén definidas por el riesgo de la actividad y no por el tipo de entidad que la presta".

El CEO de Satoshi Tango, sin embargo, tomó distancia de esa mirada. "Bancos y fintech no hacemos lo mismo: son actividades diferentes y, en la mayoría de los casos, complementarias", afirmó. Además, destacó que todas las fintech y billeteras digitales operan con los bancos. "Los necesitamos", remarcó Bari.

Y agregó: "La ventaja real de un banco es la licencia, que, entre otras cosas, lo habilita a hacer intermediación financiera. Eso no va a cambiar ni tiene por qué cambiar: en todo el mundo la licencia bancaria es la que autoriza esa actividad".

Por último, el director de la fintech cripto Bitso para Sudamérica, Julián Colombo, trazó un panorama similar. "En lugar de operar como sistemas aislados, la confianza y la escala propias de las finanzas tradicionales se están fusionando con la programabilidad y la velocidad inherentes a la tecnología blockchain, dando lugar a una arquitectura financiera moderna e integrada", argumentó ante este medio.