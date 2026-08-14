Causa AFA: Casación Federal definió que la investigación por presunto lavado vuelva al juzgado federal

Los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky conformaron la mayoría. El expediente dejará el fuero Penal Económico y regresará al juzgado de Campana.

La Cámara de Casación resolvió este viernes que la causa contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunto lavado de dinero vinculada a una propiedad de ubicada en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, y otros bienes de lujo, regrese al ámbito de la Justicia Federal.

Por decisión unánime, el presidente de la Sala I, Diego Barroetaveña, y los jueces Mariano Borinsky y Alejandro Slokar resolvieron en favor de que el expediente, que actualmente tramita en el tribunal Penal Económico 10 de la Ciudad de Buenos Aires que preside Verónica Satraccia, regrese al juzgado de Campana.

En el fallo al que accedió Ámbito informaron que la naturaleza del delito que se investiga en la causa "configuraría, en principio, el delito de lavado de activos" , sobre el cual "es competente la Justicia Federal" . La investigación busca dilucidar los términos de la adquisición de la propiedad ubicada en la localidad Villa Rosa del mencionado partido junto a otros bienes entre los que se catalogaron 50 autos de colección.

Pese a pronunciarse por la "inadmisibilidad" del recurso argumentando motivos formales, Slokar coincidió con sus pares y encabezó la decisión de la Sala. Para la resolución, afirmaron que el fuero Penal Económico no tiene competencia en la figura de lavado de activos y respaldaron su postura en base a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en los fallos “Olivetto” y “Brulc”.

Los jueces Barroetaveña y Borinsky añadieron que el fuero tiene una competencia determinada y especializada en evasión tributaria, contrabando, cheque sin fondos y régimen penal cambiario. Y advirtieron que no debe extenderse a delitos no previstos legalmente.

La Cámara ordenó que se envié el expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para luego ser remitido “sin dilaciones” al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

La novedad surge un mes después de que la Cámara en lo Penal Económico ordenara a González Charvay girar la causa al juzgado en lo Penal Económico 10 de CABA, subrogado por Straccia.

En el interín, la Cámara llevó a cabo una audiencia el miércoles pasado en la que los magistrados escucharon los argumentos de Mariano Morán, defensor de los acusados y presuntos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte.

El letrado reclamó que el expediente regrese al juzgado de Campana argumentando que la propiedad está en dicha jurisdicción. La fiscalía a cargo de Mario Villar se opuso al planteo: aseguró que la causa abarca hechos que se originaron en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, los jueces señalaron que Villar no dio fundamentos para conmover el criterio consolidado de la CSJN según el cual el delito de lavado de activos es indudablemente de competencia de la justicia federal.

A pesar del giro que supone el nuevo cambio de jurisdicción, los jueces resaltaron en su fallo que no implica “de modo alguno, retrotraer la pesquisa a etapas ya superadas". De tal manera, convalidaron todo lo actuado y, además, requirieron continuar con la investigación para lograr el esclarecimiento de los hechos.

El expediente se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra Pantano y Conte por presunto lavado de activos a raíz de la compra por parte de Real Central SRL del la mansión ubicada en Villa Rosa. La denuncia solicitaba investigar el origen de los fondos para concretar la adquisición, advirtiendo sobre la presunta conexión de los denunciados con dirigentes de la AFA.