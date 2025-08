Tras el salto del dólar y las tasas, la city habla de un "nuevo equilibrio", aunque alerta por la actividad

En la última semana de julio , la volatilidad de tasas y el salto del dólar fueron los protagonistas. En la licitación del deuda en pesos del martes pasado, el Tesoro convalidó tasas de hasta el 65% TNA y el Banco Central ( BCRA) volvió a "marcar la cancha" a través de los Pases Pasivos . Pero los rendimientos elevados no lograron frenar la cotización del dólar, que se disparó pese a las intervenciones oficiales en la plaza de futuros. Así, desde la city hablan de la búsqueda de un "nuevo equilibrio" , ya con niveles de tasas nominalmente más altos. La contracara se podrá ver de corto plazo, con un freno en la actividad si es que estos valores llegaron para quedarse.

"La fuerte suba de las tasas en pesos no logró contener la evolución del tipo de cambio, que pasó de $1.277 a $1.351 (+5,8%) y cerrando la rueda del jueves operándose alrededor de $1.360. Así, el tipo de cambio de julio promedió $1.267 (+7,3% versus promedio junio) y, al cierre del mes, subió 13% respecto al 30 de junio. La intervención en el mercado de futuros fue constante y el BCRA, a un día del vencimiento, ofrecía dólares a un tipo de cambio menor al spot", resaltaron desde el mismo informe, respecto de la presión que se ejerció sobre el tipo de cambio en esta semana.

Licitación: tasas más altas pero menor liquidez

"En la licitación de esta semana el equipo económico dejó en claro que no pensaba inyectar liquidez para que las tasas en pesos compriman", analizaron desde Facimex y recordaron las palabras del Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quién indicó que no van a "liberar liquidez para que bajen las tasas". El costo de no inyectar liquidez fue convalidar tasas demasiado altas, recordaron del mismo informe.