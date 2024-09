Vladimir Werning: "No estamos enamorados del cepo y no poder levantarlo es una frustración"

El vicepresidente del BCRA reconoció que el actual programa representa un cambio muy brusco en la economía local y lamentó que los planes para el cepo no vayan tan rápido desearían, en una clara aceptación de las limitaciones que impone la falta de dólares a sus objetivos.

Vladimir Werning, director del BCRA recalcó que no están enamorados del cepo.

Eso, según dijo, hace que no estén aún en condiciones de eliminar las trabas cambiarias, aunque aseguró: "No estamos enamorados del cepo, solo estamos enamorados de nuestras mujeres. Queremos levantarlo y la imposibilidad de hacerlo es una frustración". Werning aseguró que, hacia adelante, "la posibilidad de salir con el menor trauma posible es una importante responsabilidad que no podemos pasar por alto".