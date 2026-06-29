EEUU e Irán acuerdan un alto al fuego y retoman las negociaciones sobre el Estrecho de Ormuz + Agregar ámbito en









La medida protege el pacto provisional del 17 de junio, tambaleante tras una semana de ataques recíprocos.

Tregua en el Estrecho de Ormuz: Estados Unidos e Irán frenan los ataques mutuos y apuestan de nuevo por la vía diplomática.

Estados Unidos e Irán decidieron suspender sus recientes enfrentamientos en el Golfo con el fin de retomar las negociaciones sobre el Estrecho de Ormuz. El objetivo principal es blindar el pacto provisional firmado el 17 de junio, el cual estuvo a punto de colapsar debido a los últimos ataques cruzados.

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La noticia fue confirmada a la agencia Reuters por un funcionario estadounidense, quien detalló que “está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todos los aspectos del memorando de entendimiento”. Según la misma fuente, “ambas partes suspenderán las negociaciones por ahora y los buques podrán navegar libremente”, en alusión al documento de 14 puntos que regula la reapertura del tráfico marítimo en el estrecho. En este sentido, se prevé que los encuentros entre Washington y Teherán se reanuden el martes en Qatar.

Irán EEUU Estados Unidos e Irán decidieron suspender sus recientes enfrentamientos. APFD

Ataques cruzados en Kuwait y Bahréin desatan la tensión bilateral Este acercamiento se produce tras una escalada que comenzó el jueves, cuando un proyectil iraní impactó contra un carguero en el Estrecho de Ormuz, desatando una serie de ofensivas cruzadas.

La tensión alcanzó su punto máximo durante la madrugada del domingo, cuando Irán atacó con misiles y drones bases militares de EEUU en Kuwait y Bahréin. La ofensiva se ejecutó poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que Teherán enfrentaría represalias si violaba lo pactado.

De hecho, antes de que se anunciara el nuevo acuerdo, Trump publicó un mensaje en sus redes sociales advirtiendo: “Puede que llegue un momento en que ya no seamos capaces de ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con tanto éxito”. En la misma publicación, el mandatario sentenció: “¡Si eso sucede, la República Islámica de Irán dejará de existir!”.