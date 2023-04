Wall Street cerró a la baja, ante aumento de expectativas de suba de tasas

"Hoy nos tomamos un respiro", dijo Sal Bruno, director de inversiones de IndexIQ en Nueva York. "Tras la fuerte subida de ayer, puede que el mercado se haya adelantado un poco".

JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co superaron las estimaciones de los analistas en cuanto a utilidades del primer trimestre, beneficiándose de la subida de las tasas de interés y del alivio de los temores de tensión en el sistema bancario.

"Como era de esperar, los bancos más grandes probablemente no se vieron tan perjudicados por las turbulencias de la banca regional, y posiblemente incluso se beneficiaron de ellas", afirmó Ross Mayfield, analista de estrategias de inversión de Baird en Louisville, Kentucky.

El índice de bancos S&P 500 tuvo una fuerte subida, y JPMorgan Chase se disparó a su mayor ganancia porcentual en un día desde el nueve de noviembre de 2020. Citigroup también avanzó, mientras que las acciones de Wells Fargo estuvieron más apagadas.

Pero unos datos económicos dispares, incluidas las ventas minoristas, la producción industrial y la confianza del consumidor, cimentaron las expectativas de que la Fed subirá las tasas otros 25 puntos básicos en la reunión de política del próximo mes.

De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, los mercados financieros descontaron un 80% de probabilidades de que esto ocurra.

Según datos preliminares, el Promedio Industrial Dow Jones perdió 150,54 puntos, o un 0,44%, a 33.879,15 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 8,75 puntos, o un 0,21%, a 4.137,47. El Nasdaq Composite se dejó 42,59 puntos, o un 0,35%, a 12.123,68 45 unidades.

La temporada de resultados del primer trimestre llega a su punto álgido la próxima semana, con los esperados reportes de varias empresas de alto perfil, como Goldman Sachs Group Inc , Morgan Stanley, Bank of America Corp, Netflix Inc y una larga lista de bancos regionales e industriales.

Los analistas rebajaron las expectativas y prevén que los beneficios agregados del S&P 500 hayan caído un 4,8% con respecto a hace un año, lo que supone un retroceso con respecto a la subida interanual del 1,4% registrada a principios del trimestre, según Refinitiv.