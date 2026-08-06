Wall Street finalizó en rojo mientras los inversores mantienen la cautela sobre la tregua en Medio Oriente

Las acciones estadounidenses cerraron con pérdidas, presionadas por el repunte del petróleo y las dudas sobre las condiciones para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Wall Street cerró en baja, presionada por la tensión en Medio Oriente y las dudas sobre el financiamiento de la inteligencia artificial.

Los tres índices de referencia de la bolsa de Nueva York finalizaron con números negativos el jueves 6 de agosto, con los precios del petróleo cerrando en torno a los u$s80 , tras un informe de prensa que indica que un acuerdo entre Irán y Omán para reabrir el Estrecho de Ormuz prohibiría el paso de buques estadounidenses hasta que se pagara una compensación .

En paralelo, en plena temporada de balances, el sector tecnológico traccionó la caída del mercado, que se mantuvo a la expectativa ante la renovada preocupación por el comercio de inteligencia artificial.

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales bajó un 0,85% a 53.885,16 puntos; el S&P500 perdió un 0,18% a 7.709,64 puntos y el Nasdaq Composite se depreció un 0,06% hasta los 26.348,35 puntos.

La agencia de noticias iraní Fars informó que el plan entre Irán y Omán para el estrecho de Ormuz prohibiría el paso de buques estadounidenses. La agencia indica que la decisión está siendo revisada por las autoridades iranies y cita al parlamentario Alireza Salimi .

Según el plan, el paso de buques estadounidenses e israelíes por esta vía marítima vital estaría prohibido hasta que se pagara una compensación . Además, agregó por separado que, según el procedimiento, la entrada al estrecho se realizaría a través del corredor norte, cerca de la costa iraní, y la salida a través del corredor sur, cerca de la costa omaní, tras una fecha límite específica, se permitiría el tránsito a través de ambos corredores.

De ser cierto, estos aspectos del plan probablemente serían inaceptables para Washington.

En este contexto los precios del petróleo subieron 4% tras las noticias de Fars. Así,los futuros del crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, subieron un 3,9% hasta los u$s82,54 el barril.

El presidente Donald Trump declaró a principios de esta semana que canceló un poderoso ataque planeado contra Irán debido a los avances hacia un acuerdo, al tiempo que advirtió que Washington estaba "listo para actuar" si no se llegaba a un acuerdo.

El miércoles, en rueda de prensa se le preguntó a Trump qué le hacía pensar que esta vez era diferente en cuanto al cumplimiento por parte de Irán del acuerdo, a lo que respondió: "Puede ser, puede que no".

“En la vida, saben cuándo estás listo para actuar y cuándo solo estás fanfarroneando. Estábamos listos para actuar, y lo seguiremos estando si es necesario”, añadió el presidente.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se acercaron a máximos anuales un día antes de la publicación del esperado informe de empleo no agrícola, que podría ofrecer más pistas sobre las perspectivas de la política monetaria.

La Fed monitorea si la intensa inversión en IA supone riesgos para el sector financiero

Algunos funcionarios de la Reserva Federal solicitaron una observación cautelosa, aunque señalan que una crisis financiera similar al colapso inmobiliario o al estallido de la burbuja puntocom parece poco probable. La gran escala de la inversión, los retornos inciertos de una tecnología no probada, las complejas estructuras de financiación y el mayor uso de deuda captaron la atención de los banqueros centrales. "No veo esto como una situación de burbuja", afirmó el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.

Williams señaló los altos niveles de entusiasmo en torno a las nuevas tecnologías y la IA. "Los inversores están intentando en tiempo real resolver un problema casi irresoluble, y ese es cuán grandes van a resultar ser los beneficios de la IA", declaró, añadiendo que los intentos de responder a estas preguntas generarán volatilidad.

Si bien el endeudamiento para respaldar la inversión en IA aumentó, Williams indicó que está siendo gestionado por empresas con altos beneficios. "No estoy tan preocupado por la estabilidad financiera derivada del apalancamiento en este momento", afirmó.

El presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, expresó una mayor preocupación en un discurso del martes. Dada la forma en que la industria se financia, "yo diría que hay señales de que tenemos que empezar a hablar de esto a nivel macroeconómico: ¿se está convirtiendo esta industria en otro caso demasiado grande para caer?".

Acciones y balances destacados de Wall Street

El sector tecnológico siguió siendo protagonista el jueves, tras ser un factor clave tanto en el discreto desempeño de Wall Street en julio como en su repunte a finales de ese mes.

Sandisk y Western Digital cayeron un 7,3% y un 13%, respectivamente. Ambas compañías superaron las expectativas trimestrales tanto en ingresos como en beneficios, pero sus previsiones no estuvieron a la altura de las altísimas expectativas generadas por la fuerte suba de sus acciones antes de la publicación de resultados.

La debilidad de sus títulos se extendió a los mercados asiáticos, con las caídas de los fabricantes surcoreanos de chips de memoria Samsung Electronics (-6,3%) y SK Hynix (-6%), que arrastraron al índice KOSPI. El Nikkei 225 de Japón también registró descensos.

Por otra parte, las acciones de Alphabet cayeron un 0,9%. a la espera que la empresa matriz de Google fije el precio de una emisión masiva de bonos el jueves, ya que Bloomberg News informó que el gigante tecnológico busca recaudar hasta u$s25.000 millones.

Otras empresas de hiper escala como Meta (+0,2%), Microsoft (+2,5%) y Amazon (-0,1%) también están recaudando fondos para mantener los miles de millones de dólares que se están invirtiendo en infraestructura de IA.

Netflix bajó un 0,7%, presionada por una combinación de factores: el peso residual tras la publicación de resultados y la reciente divulgación de ventas de acciones por parte de directivos, lo que afectó negativamente a la confianza de los inversores.