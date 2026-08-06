Bancos de Wall Street apuestan por bonos atados a la inflación ante los temores del mercado

Los bonos indexados a la inflación protegen a los inversores ajustando el rendimiento a la tasa de inflación. Los detalles y las miradas de los inversores.

El temor a que la Reserva Federal se esté quedando atrás en la lucha contra la inflación incentiva la inversión en bonos.

De acuerdo con Barclays Plc (BCS) y HSBC Holdings Plc (HSBC), el temor a que la Reserva Federal se esté quedando atrás en la lucha contra la inflación incentiva a los inversores a volcarse hacia bonos con cobertura contra la aceleración de los precios.

Los rendimientos de la deuda estadounidense a largo plazo se dispararon la semana pasada a máximos de casi 20 años. El salto respondió a las dudas dejadas por el titular de la Reserva Federal, Kevin Warsh, al no detallar la estrategia con la que enfrentarán la inflación, lo que alimentó los temores de una reacción tardía del organismo pese a su discurso firme contra la suba de precios.

A este escenario se añadieron la alta volatilidad en los precios del crudo y las dudas respecto al gasto fiscal. A su vez, las tasas de equilibrio, que miden las expectativas de inflación, se sitúan cerca de su nivel más bajo en un año.

Jon Hill, responsable de estrategia de mercado de inflación estadounidense en Barclays, indicó que "es de esperar que el mercado descuente un mayor riesgo de inflación en la curva, tras lo que se ha interpretado como una actitud moderada de dudosa credibilidad”. Y agregó: “Esto supondría un aumento de los diferenciales de equilibrio y un mejor rendimiento de los bonos indexados a la inflación frente a los convencionales”.

Luego del encuentro de la Reserva Federal, Dhiraj Narula, de HSBC, reiteró su recomendación sobre los bonos estadounidenses a largo plazo que protegen frente al aumento de los precios , citando la preocupación por el “compromiso a largo plazo del banco central estadounidense con el control de la inflación”.

De acuerdo con Barclays Plc (BCS) y HSBC Holdings Plc (HSBC), el temor a que la Fed e esté quedando atrás en la lucha contra la inflación incentiva a los inversores a volcarse hacia bonos con cobertura inflacionaria.

Los bonos indexados a la inflación protegen a los inversores al ofrecer un rendimiento que se ajusta al alza para tener en cuenta la tasa de inflación. El denominado rendimiento real, que no incluye dicho ajuste, se sitúa actualmente en el 2,93% para los títulos del Tesoro de EE.UU. protegidos contra la inflación (TIPS) a 30 años, tras haber alcanzado el viernes un máximo del 3,04%, el nivel más alto desde 2008.

Distintas visiones del panorama

Jorge Garayo, analista de Société Générale SA, sostuvo que los títulos ajustados por inflación continúan siendo una opción atractiva en vista de las tasas reales actuales. Las posibilidades de una paz integral en Medio Oriente son “muy improbables”, señaló, y los bajos niveles de equilibrio de la inflación indican que el mercado se muestra “complaciente” ante la posibilidad de que el aumento de los precios de la energía se traslade a los precios y los salarios.

Por otra lado, Kevin Kidney incrementó la exposición de True Potential Investments LLC a los bonos soberanos indexados a la inflación hasta situarla en torno al 20% de la gama de fondos multiactivos insignia de la empresa. El gestor mostró inquietud ante la posibilidad de que los organismos monetarios, especialmente la Reserva Federal de EEUU, se muestren permeables a un avance más acelerado de los precios.

Los rendimientos de la deuda estadounidense a largo plazo alcanzaron máximos de casi 20 años. Foto: White House

“Creemos que los bancos centrales están dispuestos a tolerar un nivel de inflación más elevado del que indican”, afirmó Kidney.

Stefan Koopman, estratega macroeconómico sénior en Rabobank, lo plantea desde otra perspectiva: “El argumento a favor de la inversión en bonos indexados a la inflación no se limita simplemente a que la inflación se mantenga por encima del 2%”, señaló. “Más bien, se trata de que ese 2% pueda actuar cada vez más como un mínimo que como un máximo” concluyó.