"Nos trataron como criminales": el crudo testimonio de la niñera argentina detenida por el ICE en EEUU + Agregar ámbito en









Iliana Lick se mostró conmovida por el apoyo que recibió tras estar encerrada un mes. A su vez, confió "todavía estoy en shock procesando".

El calvario de Lick había comenzado el 11 de julio cuando se despidió de su pareja en el aeropuerto de Filadelfia.

La niñera argentina Iliana Noelí Lick, encarcelada durante un mes en EEUU, sostuvo que tanto ella como sus compañeros de detención fueron tratados "como criminales" por el personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

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"Me siento muy bendecida, para ser honesta. No puedo creer que toda la gente me esté apoyando, y que estarán ahí para mí, aquí en EEUU y en Argentina también”, expresó la joven. Asimismo, confió que "todavía estoy como en shock. Todavía estoy procesando todo esto y estoy cansada", sostuvo la mujer de 30 años, oriunda de Buenos Aires.

"Nos trataron como criminales": el testimonio de la niñera argentina detenida por el ICE en EEUU La mujer, en cita a NA, también dijo que extrañaba a sus amigos mientras volaba de vuelta a su casa: "Éramos nueve, y nos apoyábamos mutuamente. Literalmente, estaba llorando en el avión pensando en ellos".

Lick además agregó: "Esas personas no son criminales. Son personas que tienen familia, que tienen hijos. Son trabajadores, y no se merecen esto". En ese sentido, consideró que “todos cometen errores en su vida, pero no son criminales, y fuimos tratados como criminales, y eso no está bien".

La mujer dijo que extrañaba a sus amigos mientras volaba de vuelta a su casa: "Estaba llorando en el avión pensando en ellos". El calvario de Lick había comenzado el 11 de julio cuando se despidió de su pareja en el aeropuerto de Filadelfia debido a que tenía un vuelo con destino a Kansas para ver el partido de la Selección argentina frente a Suiza, por el Mundial de fútbol.

Antes de subir al avión fue detenida por la Policía y, desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicaron que tomaron esa decisión ya que había ingresado al país el 17 de marzo de 2023 y el plazo de su visa estaba vencido. Liberaron a una niñera argentina que detenida en EEUU por el ICE La niñera argentina que estuvo un mes detenida en EEUU por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fue finalmente liberada. Se trata de Iliana Lick, cuya liberación fue descripta por su entorno como "una enorme victoria". La noticia fue confirmada por su novio, Steven Melchiorre, en la plataforma donde inició una campaña para recaudar fondos y así pagar la fianza establecida. “Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado", reza el texto en el que el hombre confirmó la noticia. Además, detalló que Iliana se encontraba en un hotel de El Paso, Texas, y que hoy iba a viajar a Filadelfia. "Si bien aún queda un paso más antes de que finalmente esté en casa, hoy marca una enorme victoria. Por primera vez en semanas, Iliana ya no está tras los muros de un centro de detención", sostuvo el texto en la plataforma publicado ayer lunes.