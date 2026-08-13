El gobierno de EEUU colocará bonos del Tesoro con la tasa más alta en décadas: cuál es el impacto + Agregar ámbito en









El Tesoro norteamericano colocó bonos del Tesoro a 10 años con sus mayores rendimientos desde 2007. Este jueves hará lo mismo con los títulos a 30 años, con sus tasas en su nivel más alto desde 2001.

¿Por qué los bonos del Tesoro alcanzan máximos históricos? Depositphotos

La subasta de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de este miércoles registró el rendimiento más alto para estos títulos de referencia desde 2007, con una demanda por u$s42.000 millones de inversores que vienen exigiendo mayor compensación para financiar al gobierno estadounidense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El rendimiento de la colocación se ubicó en 4,683% anual, apenas por encima del nivel vigente en el mercado secundario antes del cierre de ofertas al mediodía en Wall Street, lo que indica que la demanda quedó solo levemente por debajo de las expectativas.

El dato prepara el terreno para la subasta de bonos a 30 años prevista para este jueves, que se espera sea la más cara en más de 25 años.

El Tesoro ofrecerá u$s25.000 millones en deuda de largo plazo en su licitación mensual. En el mercado de emisión anticipada —donde los valores se negocian antes de su colocación efectiva—, el nuevo bono proyecta un rendimiento de alrededor del 5,23%, lo que representaría el costo de financiamiento más elevado desde 2001.

La ola de ventas de bonos que precedió estas colocaciones reavivó las especulaciones sobre un posible giro en la estrategia de endeudamiento del Tesoro hacia vencimientos de menor plazo.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. Inflación y déficit, las presiones de fondo Una inflación persistentemente por encima del objetivo de la Reserva Federal y el ensanchamiento del déficit presupuestario son los principales factores que mantienen elevados los rendimientos de los títulos de largo plazo. En julio, el índice de precios al consumidor excluyendo alimentos y energía avanzó un 0,2% mensual y un 2,5% interanual, su ritmo más lento desde marzo de 2021. La semana pasada, las señales de un mercado laboral más débil de lo previsto en julio también impulsaron un rally de los bonos, mientras los operadores reducían sus expectativas de nuevas subas de tasas para este año. Este jueves se conoció además el índice de precios al productor, que registró una variación neutra respecto a la deflación del 0,1% del mes previo, con un avance subyacente del 0,2% frente al 0,4% de junio. En términos interanuales, el índice general subió 4,7%, su nivel más bajo desde el 4% registrado en abril.