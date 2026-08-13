Microsoft se aleja de China por las tensiones con Washington, pero mantiene puentes gracias a la nube y la IA

A pesar de su tamaño, China representó apenas el 1,5% de los ingresos globales de Microsoft en 2024. La compañía, que alguna vez consideró al gigante asiático como una pieza vital, comienza a reacomodar ciertos recursos y estrategias, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Pekín.

Microsoft analiza su retirada del gigante asiático en medio de las tensiones entre Washington y Pekín.

Al menos 15 sucursales y empresas conjuntas de Microsoft en China cerraron en los últimos cinco años, según documentos corporativos. En este escenario, la compañía avanza en una estrategia de retirada del gigante asiático y apunta a reducir su exposición en el país.

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Esto podría significar un fuerte giro en la estrategia de Microsoft, que llegó a considerar impensable abandonar China en el pasado. En 2010, cuando Google analizaba retirarse del país por sus preocupaciones sobre la censura y los ciberataques , Bill Gates y Steve Ballmer, entonces CEO de Microsoft, cuestionaron esa decisión y sugirieron que Google estaba exagerando.

Todo comenzó en 2023, cuando Microsoft evaluó abandonar el mercado chino. En ese entonces, algunos ejecutivos consideraban que los riesgos geopolíticos eran demasiado altos frente al beneficio económico que obtenía la compañía. China representó apenas el 1,5% de los ingresos globales de Microsoft en 2024.

La información de los nuevos planes de Microsoft fue consignada por la agencia Reuters según conversaciones con fuentes de la compañía. Las dudas sobre la rentabilidad del mercado surgen en medio de un escenario donde la tecnológica queda particularmente expuesta al deterioro de las relaciones entre Washington y Pekín. Desde 2017, China impulsó el uso de software desarrollado dentro del país, considerado más seguro por el Gobierno y cada vez más competitivo frente a productos como Windows y Office.

A esto se sumaron las restricciones estadounidenses a la tecnología avanzada , que dificultaron la expansión de los negocios de inteligencia artificial y computación en la nube de Microsoft en China.

Microsoft decidió quedarse en China por su negocio con empresas privadas

Pese a las dificultades detalladas, Microsoft no planea retirarse del todo y tiene una razón para mantener su presencia en China: las compañías locales que necesitan tecnología occidental para operar fuera del país.

Según relató Reuters, en diálogo con tres personas familiarizadas con la situación, Microsoft consiguió consolidar un negocio rentable al prestar servicios a empresas chinas como ByteDance, propietaria de TikTok. Estas compañías utilizan tecnología de Microsoft para gestionar sus operaciones internacionales.

Microsoft no planea retirarse del todo y tiene una razón para mantener su presencia en China.

A esto se suma la relación que Microsoft construyó durante décadas con el Gobierno chino. Alain Crozier, exdirector de Microsoft en China, aseguró a Reuters que la compañía mantiene uno de los vínculos más sólidos entre las empresas tecnológicas extranjeras.

"Debido a la geopolítica... algunos días es un poco más difícil, pero nunca tuvimos una crisis", afirmó.

La relación de Microsoft con China se remonta a los años 90

El vínculo de Microsoft con las autoridades chinas comenzó a principios de la década de 1990. Gates realizó su primera visita al país en 1994 y fue recibido por el presidente Jiang Zemin, quien le recomendó estudiar la historia de China.

Desde entonces, la compañía buscó profundizar su relación con el Partido Comunista. Entre otras iniciativas, Microsoft coinvirtió con el gobierno en incubadoras de empresas emergentes y aceptó requisitos de censura que Google no estaba dispuesto a cumplir.

Pero la relación comenzó a complicarse a mediados de la década de 2010. Las revelaciones sobre la colaboración de empresas estadounidenses con Washington para espiar a gobiernos extranjeros incrementaron la desconfianza de China hacia la tecnología occidental.

El problema era especialmente relevante para Microsoft porque las principales empresas chinas son estatales o mantienen estrechos vínculos con el Gobierno.

La compañía respondió con Windows 10 China Government Edition, cuyo desarrollo fue negociado personalmente por Satya Nadella con funcionarios del Ministerio de Finanzas, según una fuente familiarizada con el tema. El producto llegó a varias agencias gubernamentales, aunque no tuvo el éxito esperado, según Crozier.

En 2017, mientras Microsoft anunciaba Windows, el Gobierno chino estableció nuevas directrices para las compras públicas, presentadas como un marco destinado a adquirir servicios "seguros y fiables". Microsoft en ese entonces que no había ningún sistema operativo extranjero, incluido Windows, había sido considerado compatible con esas políticas.

El informe de Reuters revisó seis guías de adquisición de sistemas informáticos publicadas por el Gobierno chino entre diciembre de 2023 y mayo de 2026. Cinco no recomendaban productos de Microsoft. La restante incluía Windows 10 China Government Edition, aunque señalaba que su utilización estaba sujeta a "requisitos de gestión adicionales".

La situación también refleja el deterioro de la confianza de las empresas estadounidenses en China. En la última encuesta sobre clima empresarial de la Cámara de Comercio Estadounidense en China, apenas el 52% de los participantes consideró al país una prioridad para sus inversiones globales, frente al 62% registrado en 2019.

Azure y la inteligencia artificial, la nueva apuesta

El intento de Microsoft de convertirse en proveedor tecnológico prioritario del Estado chino no prosperó, pero la compañía encontró una alternativa en el sector privado.

Empresas como ByteDance y la cadena de moda Shein tienen operaciones orientadas a clientes occidentales y utilizan Azure - los servicios de nube de la compañía de Gates - para administrar datos de acuerdo con regulaciones extranjeras, según dos fuentes de Microsoft.

Empresas como ByteDance y la cadena de moda Shein tienen operaciones orientadas a clientes occidentales y utilizan Azure. Foto: Unplash

Además, la compañía ofrece a sus clientes empresariales chinos acceso a través de Azure a modelos de inteligencia artificial occidentales de proveedores como OpenAI, que no operan en China.

A mediados de la década de 2020, ayudar a las empresas chinas a expandirse internacionalmente se había convertido en uno de los principales negocios de Microsoft relacionado con el país.

El negocio de IA también enfrenta dudas sobre su sostenibilidad porque depende de proveedores externos como OpenAI. Además, las empresas chinas pueden recurrir a modelos desarrollados dentro del país, como Kimi, que se volvieron cada vez más competitivos frente a las alternativas occidentales y tienen un costo menor.

Microsoft también perdió talento tecnológico en China

La presencia de Microsoft en China tuvo durante décadas otro componente estratégico: el desarrollo de capital humano.

Desde los años 90, la compañía contribuyó a formar parte de la base tecnológica del país y creó Microsoft Research China, un laboratorio dedicado a tecnologías avanzadas. Entre sus exalumnos se encuentran ejecutivos de compañías de inteligencia artificial como SenseTime y DeepSeek.

Las nuevas restricciones estadounidenses, sin embargo, complicaron la retención de ese talento.

Los controles de exportación sobre chips y modelos de IA limitaron el acceso de los ingenieros de Microsoft en China a tecnología de vanguardia. Brad Smith, presidente de Microsoft, declaró ante legisladores estadounidenses en 2023 que la empresa no realiza investigaciones sobre computación cuántica ni otras tecnologías sensibles en China.

Desde que Estados Unidos comenzó a limitar las exportaciones de inteligencia artificial, Microsoft Research China —actualmente Microsoft Research Asia— abrió laboratorios en Vancouver, Singapur y Tokio.

La reubicación del personal, sin embargo, no resultó sencilla. En 2024, Microsoft ofreció a 1.000 ingenieros de alto nivel la posibilidad de trasladarse a Estados Unidos y otros tres países occidentales. Solo alrededor de un tercio aceptó, según consignó Reuters.