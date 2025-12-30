Islandia registró la Nochebuena más calurosa de su historia: casi 20°C en pleno invierno

El país nórdico alcanzó temperaturas récord de entre 18°C y 19°C, muy por encima de habituales temperaturas habituales de bajo 0 para estas épocas del año.

En Seydisfjordur y Bakkagerði, dos ciudades importantes de Islandia, se superaron marcas históricas para diciembre, con una temperatura de 19,8°C.

Islandia , uno de los países con climas más fríos del planeta , atravesó una Nochebuena inédita tras unas históricas y a la vez problemáticas altas temperaturas . Entre el 24 y el 25 de diciembre, varias localidades de uno de los países más fríos del mundo, registraron temperaturas cercanas a los 20°C , un valor completamente excepcional para el invierno nórdico.

La Oficina Meteorológica islandesa confirmó que en Seydisfjordur , una pequeña ciudad del este de la isla, e l termómetro alcanzó los 19,8°C, estableciendo un nuevo récord nacional para el mes de diciembre. En condiciones normales, las temperaturas medias en esta época del año se encuentran entre –1°C y 4°C.

Según explicó el meteorólogo Birgir Höskuldsson, del Servicio Meteorológico de Islandia, este episodio extremo se produjo por la combinación de una masa de aire inusualmente cálida desplazándose sobre el país y la presencia de vientos intensos. Estas condiciones favorecieron la formación de un fenómeno conocido como viento foehn, una corriente cálida y seca que se genera al descender el aire desde zonas montañosas y que eleva aún más la temperatura.

El evento se inscribe en una tendencia más amplia vinculada al calentamiento global. Islandia viene registrando un aumento sostenido de sus temperaturas como consecuencia de la quema de combustibles fósiles y la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En mayo pasado, el país experimentó olas de calor sin precedentes, con registros entre 3°C y 4°C por encima de los promedios históricos.

islandia.jpg

Otra novedad que trajo los cambios climáticos, es que este año se detectaron mosquitos por primera vez en Islandia, un hecho inédito hasta ahora, ya que el país, junto con la Antártida, era uno de los pocos territorios sin presencia de estos molestos insectos. Además, el retroceso de los glaciares se acelera y comienzan a aparecer especies marinas de aguas más cálidas, como la caballa, en zonas donde antes no se las encontraba.

Pese a este episodio de temperaturas inusualmente altas, el clima volverá a mostrar su cara más severa. La Oficina Meteorológica emitió una alerta amarilla para el sureste del país y los fiordos orientales durante la noche de Fin de Año, con pronóstico de fuertes vientos y tormentas eléctricas.

El avance de los eventos climáticos extremos en Europa

El fenómeno registrado en Islandia es un ejemplo más de los eventos climáticos extremos europeos. Este martes también se se conoció un informe en Italia del Observatorio Città Clima de Legambiente, que reveló que en 2025 los eventos climáticos extremos aumentaron un 5,9% respecto del año anterior.

Entre los indicadores más alarmantes, el estudio destacó un incremento del 94,1% en episodios de temperaturas récord, un aumento del 42,4% en deslizamientos de tierra provocados por lluvias intensas y una suba del 28,3% en los daños asociados a fuertes vientos.