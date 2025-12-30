Gustavo Petro aplicó por decreto un impuesto a las grandes fortunas + Seguir en









El Gobierno colombiano puso en marcha nuevos tributos, con el objetivo de cubrir un déficit fiscal de $16 billones y reforzar la recaudación de cara al próximo año.

Gustavo Petro emitió un decreto para lanzar sus reformas tributarias. Twitter: @infopresidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comenzó este martes a implementar por decreto la reforma tributaria que el Congreso rechazó semanas atrás. La medida incluye nuevos impuestos a las grandes fortunas, a los bancos y a determinados consumos, y busca cerrar un hueco fiscal de $16 billones proyectado para 2026.

El anuncio fue confirmado por los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Trabajo, Antonio Saguino, quienes detallaron el alcance de los cambios impositivos y su impacto fiscal.

Según el Ejecutivo, la decisión se inscribe en la necesidad de sostener el presupuesto del próximo año, en un contexto de aumento del salario mínimo y mayores compromisos de gasto público.

Germán Ávila, y Antonio Sanguino Germán Ávila y Antonio Sanguino, ministros de Hacienda y Trabajo, respectivamente. Los ejes principales de la reforma tributaria sancionada en Colombia Actualmente, el tributo comienza a aplicarse desde los 3.600 millones de pesos, con alícuotas que van del 0,6% al 2%. Con el decreto presidencial, el mínimo imponible bajará a 2.000 millones de pesos, manteniendo el 0,6% inicial, pero con una escala que se eleva hasta el 5% para patrimonios superiores a los 100.000 millones de pesos. “Es una tributación adicional solo para 102.000 personas, equivalentes al 0,8% del total de la base tributaria”, explicó Ávila.

El Gobierno también avanzó sobre el sistema financiero, al anunciar una sobretasa al impuesto a la renta para los bancos. “Este año hemos visto niveles de utilidad muy altos para los bancos”, sostuvo el ministro de Hacienda. Actualmente, las personas jurídicas del sector pagan una sobretasa del 5%, que pasará al 15% con la nueva normativa.

Antes de mi alocución a los colombianos me adelantó a las críticas.

Toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica, entre más sube el salario mínimo el desempleo baja.

Es lo contrario de la estafa ideológica del neoliberalismo que es lo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2025



Toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica, entre más sube el salario mínimo el desempleo baja.



Es lo contrario de la estafa ideológica del neoliberalismo que es lo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2025 Otra de las medidas destacadas es la puesta en marcha de un blanqueo de capitales, destinado a que los colombianos con bienes en el exterior puedan declararlos en el país sin sanciones. Según Ávila, el Ejecutivo espera recaudar 3,6 billones de pesos combinando este régimen con el aumento del impuesto al patrimonio. En materia de impuestos al consumo, el decreto incorpora el IVA del 19% a los juegos de suerte y azar, que hasta ahora estaban exentos, aunque se mantendrá la exclusión para los premios. Además, las bebidas alcohólicas pasarán de tributar un IVA del 5% al 19%, incluyendo productos de alto contenido alcohólico como rones, aguardientes y whiskys, mientras que la cerveza quedará fuera de este incremento. A su vez, se anunció un aumento adicional del impuesto al consumo de licores y tabaco. Desde el Ministerio de Hacienda justificaron estas decisiones bajo el argumento sanitario. “Son impuestos saludables que buscan desestimular el consumo de estos productos que en exceso tienen efectos negativos para la salud pública”, afirmó Ávila, al defender el paquete tributario que el Gobierno comenzó a aplicar sin aval legislativo.