Dos trenes de turistas chocaron rumbo a Machu Picchu: al menos 15 heridos y uno de gravedad









Dos formaciones que transportaban visitantes hacia la ciudadela inca colisionaron en la zona de Vilcabamba. Aún no se conocen las causas del siniestro.

El hecho ocurrió en uno de los principales corredores de acceso al sitio arqueológico más visitado de Perú, que recibe hasta 5.600 turistas por día según cifras oficiales. Pixabay

Dos trenes que llevaban turistas a la ciudad de piedra de Machu Pichhu en Perú, chocaron este martes dejando al menos 15 heridos y uno de gravedad, según informó la policía del sureste del país.

El jefe de la región policial de Cusco, el general Julio Becerra, donde se encuentra Machu Picchu, declaró que el siniestro fue entre los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail, a la altura del distrito de Vilcabamba, durante la tarde del anteúltimo día del año.

"Ha habido un choque (de) dos trenes y tenemos preliminarmente 15 heridos, uno de ellos de gravedad", dijo Becerra desde el local policial ubicado en la ciudad de Cusco que está a unos 53 kilómetros de distancia de Machu Picchu.

Según el mismo Bcerra, todavía no se conocen los motivos de la colisión, y ninguna de las empresas de transporte involucradas se ha manifestado tras el hecho.

La ciudadela fue construida en el siglo XV como santuario religioso, ceremonial, astronómico y agrícola durante el apogeo de la cultura Inca y se ubica en el sureste peruano a 2.490 metros de altitud, en una zona limítrofe llena de bosques, entre los Andes y la Amazonía. Por día ingresan hasta 5.600 personas, según datos oficiales.

Perú: Machu Picchu corre riesgo de dejar de ser una de las 7 Maravillas del Mundo La colisión de este martes es solo uno más de los tantos conflictos que ocurren alrededor de la histórica ciudad, que ponen en riesgo su continuidad como una de las "7 Maravillas del Mundo". La organización New7Wonders (N7W), emitió en septiembre un comunicado en el que advierte que Machu Picchu podría ser retirado de la lista de Las 7 maravillas del Mundo Moderno por la “alta presión del turismo, el alza de precios, las denuncias de irregularidades en la venta de boletos, el deterioro en el transporte terrestre y los conflictos sociales”. El organismo que realizó una votación con más de 100 millones de electores, para determinar cuáles son las maravillas del mundo moderno, le dio el honor en 2007 a Machu Picchu, de ser incluida en la lista. Esto no solo le da un merecido reconocimiento al sitio arqueológico más importante del Perú, sino que impulsó el turismo e ingresos económicos en el país. Ahora, ante el anuncio de N7W, corre un riesgo enorme de perder prestigio y dinero para la preservación del lugar. La alerta de N7W funciona como un llamado urgente a que las autoridades tomen medidas inmediatas. La entidad remarca que Machu Picchu debe sostener criterios de sostenibilidad, accesibilidad y seguridad para no perder su reconocimiento. Especialistas en patrimonio cultural advierten que se requieren planes de gestión más rigurosos que disminuyan los efectos del turismo masivo y aseguren la conservación del complejo arqueológico.

Temas Trenes

Perú

turista