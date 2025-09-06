Warren Buffett y las 10 acciones que marcan su estrategia de inversión







En lo que va de 2024, las acciones de Berkshire Hathaway acumulan un aumento cercano al 14-15%. La importancia de las compañías tecnológicas, financieras y de consumo.

Cómo es la estrategia de inversión de uno de los principales actores del mercado financiero. Depositphotos

En un contexto económico global caracterizado por la volatilidad y los constantes cambios, la estrategia de inversión de Warren Buffett a través de Berkshire Hathaway sigue mostrando su fortaleza. A pesar de los altibajos de los mercados, la compañía del “Oráculo de Omaha” mantiene un crecimiento sostenido y consolidado.

En lo que va de 2024, las acciones de Berkshire Hathaway acumulan un aumento cercano al 14-15%, con una estrategia basada en diversificar activos y apostar por empresas con fundamentos sólidos. La cartera de Buffett, se estima entre u$s350 y u$s400 mil millones, según los últimos datos disponibles.

Las acciones clave de la cartera de inversión de Warren Buffett Apple (APPL) Al 14 de agosto, Apple es la principal inversión en la cartera de Berkshire, representando un 22,31% del total. Con una capitalización de mercado de u$s3,4 billones de dólares, la tecnológica avanza integrando inteligencia artificial en sus dispositivos mediante "Apple Intelligence".

apple logo.jpg Apple: dueña absoluta de la estrategia de inversión de Warren Buffet. Depositphotos

Berkshire destinó alrededor de u$s38.000 millones de dólares a acciones de Apple. Aunque se realizaron algunas ventas recientes, Apple continúa siendo la joya de la corona.

American Express (AXP) American Express ocupa el segundo lugar, conformando un 18,78% de la cartera con 152 millones de acciones, valoradas en u$s35.105 millones . Buffett destacó históricamente su preferencia por compañías que devuelven ganancias a los accionistas a través de dividendos, asegurando ingresos que pueden reinvertirse para generar crecimiento a largo plazo. Bank of America (BAC) Bank of America representa un 11,12% del portafolio, aunque la participación de Buffett se redujo tras vender acciones por u$s5.000 millones. Reconocido por su estructura financiera sólida y su tamaño, Bank of America cuenta desde hace años con Buffett como uno de sus principales defensores y accionistas. Bank of America Bank of America representa un 10,7% del portafolio del inversor. Depositphotos Coca-Cola Co. (KO) Coca-Cola forma parte del portafolio de Berkshire desde la década de 1980, con una participación valorada hoy en unos u$s28.000 millones - que representa el 10,99% - , un ejemplo claro de la estrategia de inversión a largo plazo de Buffett. Chevron Corp. (CVX) Chevron, una de las principales compañías energéticas del mundo, representa un 6,79% de la cartera, reflejando el interés de Buffett en el sector energético global. El top 10 de las acciones estrella de Warren Buffet Apple (APPL) – 22,31% American Express (AXP) – 18,78% Bank of America (BAC) – 11,2% Coca-Cola Co. (KO) – 10,99% Chevron Corp. (CVX) – 6,79% Occidental Petroleum (OXY) – 4,81% Moody's Corp. (MCO) – 4,32% Kraft Heinz Co. (KHC) – 3,26% Chubb Limited (CB) – 3,04% DaVita HealthCare Partners (DVA) – 1,87%