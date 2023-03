FMI: al final, Argentina no pudo ahorrarse unos u$s10.000 millones

Ya es definitivo. El Board del Fondo Monetario Internacional (FMI) votó el martes último no reducir los sobregiros y las tasas de interés que aplica el organismo para los países miembros que están dentro de los programas de crédito vigentes y que no tienen un buen cumplimiento (anterior o posterior). Obviamente, Argentina entra en la lista casi en primer lugar de morosos recurrentes; con lo cual, según la línea editorial del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente cerrado el 25 de marzo del año pasado, el país no podrá ahorrarse unos u$s10.000 millones, equivalentes a la aplicación de esos sobrecargos sobre el monto adeudado. Los intereses que ahora quedarán vigentes para el cronograma de pagos comprometido, se ubicarán en el 6,5% anual (y no en el 3,5% que marca la tasa base actual del organismo).

No sin resignación, el ministerio de Economía recibió ayer esta noticia. Sucede que Argentina fue, desde las negociaciones iniciadas en 2021 por Martín Guzmán, el país que más había hecho para lograr la posibilidad que esta reducción de tasas de interés se aplique desde antes de la firma del Facilidades Extendidas; algo que el entonces ministro de Economía quería incluir en el acuerdo, pero que finalmente no pudo ser. En esos momentos el argumento era que el Board no lo permitía y que debía ser la máxima autoridad del organismo quién lo avalara; algo que el gobierno de Alberto Fernández debía haber negociado con el principal accionista del FMI: Estados Unidos.Finalmente, Guzmán consiguió que dentro de la letra del acuerdo, se incluyera una cláusula donde se mencionara claramente que si en el futuro, durante la vigencia del Facilidades Extendidas, el Fondo avanzaba en la reducción de los sobregiros y las tasas de interés, inmediatamente el beneficio se aplicara en el acuerdo con retroactividad. La idea era que si se aprobaba esta contracción, el FMI se viera obligado a no aplicar más el sobre interés, pero además devolver lo ya pagado. Nada de eso ocurrirá, y los casi u$s10.000 millones potenciales que Argentina se podría haber ahorrado habrá que pagarlos. O renegociarlos. En algún momento, la posibilidad estuvo cerca de ser real. Guzmán había logrado a fines del 2021 cierta comprensión desde el FMI y parte de la comunidad financiera internacional, para que el 4,05% de intereses que en ese momento se les cobraba a los países complejos (Argentina es el que menos escapa a esta definición); se redujera al 1,05%, el nivel más austero que aplicaba entonces el Fondo Monetario Internacional. Guzmán había casi convencido a la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva y a la mayoría de los países europeos. Sin embargo, en el momento de votar en el board, y como se trata de una modificación al estatuto oficial del FMI, sin la aprobación de los Estados Unidos, la reducción es imposible. Y el gobierno de Joe Biden así lo hizo. Anteayer la experiencia se repitió, pero ya de manera unánime. Tanto Estados Unidos como Europa, decidieron mantener el statu quo y las altas tasas de interés continuarán vigentes. Se supone, por al menos una década más. Lo suficiente como para no soñar con mejoras en este capítulo en el Facilidades Extendidas vigente.