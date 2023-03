FMI: Argentina cumplió por primera vez metas anuales tras dos décadas

Para tener en cuenta de qué se trata el logro, el anterior acuerdo firmado por Argentina con el FMI fue el de Mauricio Macri de 2018, que, a contramano de lo que pasó en 2022, rompió el récord histórico de incumplimiento de los acuerdos firmados con el fondo. En aquel año, el Stand By se firmó en junio, se incumplió en agosto y se selló una renegociación en agosto.

Argentina cumplió el primer año del Facilidades Extendidas actual. Esta performance se compara con el último dato del acuerdo firmado con el Stand By firmado por Néstor Kirchner en 2003, que con renegociaciones y conflictos varios terminó de estar vigente en enero de 2006 cuando se liquidó la deuda con el organismo; y con el vigente hasta 1999 durante el gobierno de Carlos Menem, que cerró el 1999 cumplido pero que, luego, fue renegociado por Fernando De la Rúa, que no lo cumpliría ni en 2000 ni en 2001. Desde 2006, Argentina no tuvo relación de deuda con el FMI, y sostuvo conversaciones normales sólo como socio, con lo que la última referencia como FMI prestamista es la de Macri.