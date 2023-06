FMI: continúan las negociaciones a contra reloj y se suma Gopinath

Las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se aceleraron. Sabiendo las dos partes que se acerca la fecha clave del 22 de junio, día en que el Gobierno debería girar unos u$s2.300 millones al organismo financiero, dinero que el país no tiene ni tendrá (al menos por sus propios recursos), una máxima autoridad del Fondo se incorporó a las negociaciones. La número 2, Gita Gopinath, se sumó al directora gerenta para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, para interiorizarse sobre la marcha de las discusiones para poder cerrar un nuevo Facilidades Extendidas, ya casi sobre la fecha del próximo vencimiento pactado dentro del acuerdo firmado en marzo del año pasado y con la seguridad de que, si no hay fumata blanca entre las partes, el país ingresaría en default. Una situación que ninguna de las partes quiere, y que la subdirectora gerenta del FMI se juramentó con Sergio Massa no llegar a transitar bajo la máxima de que sería una situación que no conviene a ninguna de las dos partes.