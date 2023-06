Fondo: la octava semana de la negociación sería “cara a cara”

Serán negociaciones a velocidad rápida y urgente. El próximo jueves 22 de junio la Argentina debería girarle al Fondo unos u$s2.300 millones correspondientes al próximo pago del acuerdo de Facilidades Extendidas; y como obviamente en las reservas del Banco Central ese dinero no está disponible (ni estará), el Gobierno no liquidará ese dinero. Y, en consecuencia, ingresaría automáticamente en impago. Los tiempos ya no dan para cerrar un acuerdo y que este sea aprobado por el board del FMI en tiempo y forma.