El FMI analizará el impacto fiscal de nueva moratoria previsional

Desde el Fondo Monetario Internacional llegó un dato que trae un poco de tranquilidad: la moratoria previsional no será objetada por el organismo y los técnicos que fiscalizan los números argentinos aceptan esperar hasta abril o mayo para pronunciarse sobre el régimen que aprobó la semana pasada el Congreso Nacional. Los técnicos del Fondo esperarán hasta cruzarse con los altos funcionarios argentinos que viajen para participar de la cumbre conjunta del FMI y el Banco Mundial de Primavera de Washington para evaluar de manera definitiva la marcha de la meta de cumplimiento de un déficit fiscal para todo el año de no más de 1,9% del PBI. Y, si ese porcentaje va camino a lograrse, no se cuestionará la decisión de incorporar al sistema jubilatorio a las casi 800.000 personas que según la nueva norma podrían sumarse al régimen previsional vigente.