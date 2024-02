Fórmula 1: Hamilton ocultó su fichaje con Ferrari y no le contó ni a sus padres

El británico no le dijo que dejaba Mercedes para sumarse a la escudería de Maranello hasta el mismo día del sorprendente anuncio oficial.

Lewis Hamilton con su padre Anthony. El británico heptacampeón de Fórmuka 1 no le había avisado a sus más íntimos que dejaba Mercedes para correr en Ferrari a partir de 2025.

El británico dejó a más de uno desconcertado, ya que hacía pocos meses que había renovado con Mercedes, y entre los sorprendidos están los propios padres del heptacampeón, a quien no contó nada hasta el mismo día del anuncio.

Lewis Hamilton será la nueva figura de Ferrari

"No lo hablé con nadie. No se lo dije a mis padres hasta el día que se anunció, Hasta entonces nadie lo sabía", aseguró el británico en declaraciones que al podcast de la BBC 'F1: Back at Base'.