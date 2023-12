Gobernadores: cautela tras el acuerdo con Massa y amenaza de judicializar disputa por Ganancias

Luego del encuentro los mandamases peronistas, de Juntos por el Cambio (JxC) y de fuerzas provinciales destacaron el guiño de la administración de Unión por la Patria (UP) pero manifestaron su preocupación por el futuro inmediato. El chubutense Ignacio Torres -que en diciembre sucederá a Mariano Arcioni- anticipó que tanto él como sus pares de JxC acudirán a la Corte Suprema. “Lo que hoy pasó fue una compensación parcial. Eso no quita que nosotros continuemos por la vía judicial. Queremos que la Corte siente precedentes sobre algo que es importante”, dijo en declaraciones al canal TN.

Al profundizar sobre este ítem anticipó que no solo los gobernadores cambiemitas sino también algunos pertenecientes a partidos provinciales irán a la Corte por la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Ese camino ya fue abierto por Rodolfo Suarez, de Mendoza, y Gustavo Valdés, de Corrientes, ambos de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes realizaron presentaciones ante el máximo Tribunal.

A su turno Pullaro comentó estar preocupado luego de la reunión con Massa y volvió a calificar como “populistas” los cambios en Ganancias y la quita del IVA a los productos de la canasta básica, dos tributos coparticipables. “Nosotros vamos a trabajar para defender a nuestras provincias. No voy a permitir que a Santa Fe le metan la mano en la caja. Tenemos una obligación y un mandato social. Desde luego que estamos en contra de que los trabajadores paguen Ganancias, pero no con una medida electoralista y de un día para el otro, que afecta a las provincias”, lanzó.

Por su parte el peronista no K Martín Llaryora, gobernador electo de Córdoba -ausente en el encuentro en Economía- analizó los anuncios realizados por Massa. “Todos estamos de acuerdo en que Ganancias es un muy mal impuesto, el trabajo no debe pagar Ganancias”, comentó. Al respecto dijo que tras la aplicación de las modificaciones se “debería haber derivado de algún impuesto, como puede ser el impuesto al cheque, para que las provincias no tengan sobresaltos”, subrayó.

Rogelio Frigerio, futuro mandatario de Entre Ríos, fue más pesimista: “Hoy las proyecciones que tenemos de acá a fin de año nos indican que no alcanzan para pagar salarios y aguinaldos”. En referencia a la cumbre en el Ministerio, sostuvo que se trató de una “contribución parcial”, que “arregla una parte del problema” y que cada gobernadora deberá ver “cómo hace para arreglar la otra parte”. “Nosotros tenemos una responsabilidad cierta de afrontar las funciones indelegables de cualquier gobierno”, amplió.

El jujeño Carlos Sadir, en tanto, manifestó que hay “garantía de pago de sueldos y aguinaldos” en la provincia pero advirtió que habrá “complicaciones” si se produce una quita de recursos por parte del Poder Ejecutivo en 2024. Sadir, que sucederá a Gerardo Morales, dijo a Futurock: “Ya hemos anunciado que hay una garantía de pago de aguinaldo y de sueldos, pero a partir de 2024 esta provincia y todas van a estar complicadas si sufrimos una quita de recursos”.

Acuerdo

Durante el encuentro con el ministro Massa los gobernadores también acordaron impulsar una ley que haga coparticipable al Impuesto al Cheque, permitiendo que las provincias recuperen recursos. El documento fue redactado por Frigerio y corregido por Kicillof. Más tarde la rionegrina Arabela Carreras brindó precisiones al respecto. “Quedó demostrado que hay una voluntad política muy transversal con una amplísima representación política en el Parlamento para que se convierta en ley la coparticipación total del impuesto al Cheque”, consideró Carreras en diálogo con El Destape.

En esa sintonía relató que se trata de un “impuesto que está hace más de 20 años y en su origen debió ser coparticipable con destinos específicos, pero no lo fue. Ahora habrá que ver como se equilibra esos destinos específicos con la coparticipación de ese impuesto. Allí hay un debate técnico de cómo se implementará”. Además, reveló que el clima del cónclave fue de amabilidad. “Había gobernadores de todas las fuerzas políticas que compartíamos la misma preocupación y el objetivo de buscar el camino para equilibrar las finanzas provinciales”, graficó.

A la vez la dirigente patagónica se refirió a los dichos de Javier Milei, quien había asegurado que “hay que poner los números en orden. Corten otros gastos y paguen los salarios, no hay más plata”. “Siempre se puede hacer más eficiente al Estado, pero igual vamos a tener que compensar los ingresos porque permanentemente en las provincias estamos brindando servicios en un contexto de alza de precios y con una caída de ingresos de recursos”, finalizó.