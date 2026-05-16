Vladimir Putin viajará a China para reunirse con Xi Jinping + Agregar ámbito en









El mandatario será recibido por su par chino entre el 19 y el 20 de mayo. La agenda incluirá acuerdos bilaterales y una declaración conjunta.

Xi Jinping recibirá a Vladimir Putin en China para una visita oficial centrada en la cooperación bilateral.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizará una visita oficial a China entre el 19 y el 20 de mayo, según informó este sábado el Kremlin. El viaje se concretará por invitación del mandatario chino, Xi Jinping, en una nueva señal de acercamiento político y estratégico entre Moscú y Pekín.

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La reunión tendrá lugar en un año simbólico para ambos países, ya que se cumple el 25° aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, considerado uno de los pilares del vínculo bilateral. En ese marco, los dos líderes buscarán profundizar la asociación integral y coordinar posiciones frente a distintos temas de la agenda internacional.

Putin y Xi Jinping firmarán una declaración conjunta Durante el encuentro, Putin y Xi Jinping mantendrán conversaciones sobre la relación entre ambos Estados, con foco en la cooperación política, económica y estratégica. También está previsto que intercambien posiciones sobre conflictos y asuntos regionales de relevancia global.

Tras las negociaciones, los gobiernos prevén la firma de una Declaración Conjunta al más alto nivel, además de una serie de documentos bilaterales de carácter intergubernamental, interdepartamental y sectorial.

Como parte de la agenda, los mandatarios participarán además de la ceremonia de apertura de los Años de Rusia y China 2026-2027, una iniciativa orientada a fortalecer los lazos culturales, diplomáticos y comerciales entre ambos países.

La agenda económica de la visita El programa oficial también contempla una reunión entre Putin y el primer ministro del Consejo de Estado chino, Li Qiang. Allí se analizarán las perspectivas de cooperación comercial y económica entre las dos potencias. La visita del mandatario ruso se producirá una semana después del paso por China del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien realizó una visita de Estado de tres días. En ese contexto, será la primera vez que Pekín reciba en un mismo mes a los líderes de Rusia y Estados Unidos fuera de un marco multilateral.