Gobernadores en el Congreso para el discurso de Javier Milei: "Queremos más federalismo"

"Me parece que es un evento institucional muy importante. Mi expectativa es que el discurso del presidente marque las líneas del próximo año. En el cual, a este plan que se viene llevando adelante empiecen a surgir las otras aristas que necesita".

Maximiliano Pullaro.jpg Pullaro habló en la antesala del discurso presidencial.

Apertura de sesiones: más gobernadores declinan la invitación de Javier Milei

Como contracara, más mandatarios se sumaron a última hora al listado de ausentes con aviso al Congreso. Es el caso del tucumano Osvaldo Jaldo y el correntino Gustavo Valdés, el que más cerca quedó del Presidente.

En el lote de ausentes se sumaron además Ricardo Quintela (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Ámbito había adelantado que Jaldo y Valdés estaban en duda, al igual que el salteño Gustavo Sáenz. El tucumano se exculpó solapadamente. “He sido invitado a la Asamblea Legislativa a nivel nacional, pero lamentablemente no voy a poder estar y ya mandé mis disculpas del caso”, justificó. En tanto el correntino apeló a un clásico: "No voy a estar por cuestiones de agenda", dijo al finalizar el acto en la legislatura provincial. Otro que no terminó de confirmar fue el chaqueño Leandro Zdero.

jaldo-tucuman.jpg Osvaldo Jaldo no asistirá a la Asamblea Legislativa.

Sesiones ordinarias: a qué hora hablará Javier Milei en el Congreso

A través de una resolución en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la convocatoria para la apertura de las sesiones legislativas para este viernes a las 21 horas.

Se trata de un horario poco habitual para el acto de inicio del año legislativo, ya que, de acuerdo a la tradición, los presidentes suelen brindar su discurso ante el Congreso a mediodía.