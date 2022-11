Gobierno negocia en EE.UU. (foco en lo fiscal)

Todo dentro del 2,5% de déficit fiscal, nada fuera. Si la Argentina le garantiza al Fondo Monetario Internacional que esa Línea Marginot no será cruzada, el Gobierno podrá evaluar un nuevo bono a liquidar antes de fin de año, de suma fija para los empleados públicos. Si, por el contrario, no hay garantías de que ese tope será respetado, no habrá posibilidades de aceptación. Este será uno de los capítulos más importantes que los funcionarios comandados por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, discutirán esta semana con los técnicos del FMI, en el inicio del cierre (se descarta exitoso) de la revisión correspondiente al tercer trimestre del año del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo.