Marco Rubio viaja al Vaticano para recomponer la relación tras las críticas de Donald Trump al Papa León XIV + Seguir en









Mediante una llamada a un programa de televisión, el líder estadounidense acusó al pontífic de “poner en peligro a muchos católicos".

Donald Trump lanzó su nueva ofensiva contra el Pontífice durante una charla con Hugh Hewitt para el canal Salem News.

Donald Trump intensificó sus críticas hacia al papa León XIV mediante una entrevista telefónica en la que sostuvo que el líder religioso “pone en peligro a muchos católicos”. Estas acusaciones, que incluyen la afirmación de que el Vaticano respalda las ambiciones nucleares de Irán, se producen en un momento inoportuno para la Casa Blanca: el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene previsto reunirse con el pontífice este jueves para intentar normalizar las relaciones bilaterales.

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Durante un diálogo en la cadena conservadora Salem News Channel, el presentador Hugh Hewitt cuestionó al mandatario sobre el silencio del pontífice ante el arresto de Jimmy Lai, el activista católico de Hong Kong.

El líder estadounidense desvió el foco hacia la política exterior del Vaticano, declarando: "Bueno, el Papa prefiere hablar de si está bien que Irán tenga un arma nuclear. No creo que eso sea bueno". En la misma línea, añadió que esta postura "está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente", sugiriendo que, bajo el criterio del pontífice, el armamento nuclear iraní no sería un problema.

papa leon (1) El mandatario estadounidense fue más allá en su ofensiva al sostener que el Vaticano ve con buenos ojos las ambiciones atómicas de Irán, elevando la gravedad de sus críticas habituales.

De qué se tratará la reunión entre Marco Rubio y el papa León XIV De cara a la llegada de la reunión Marco Rubio con el pontífice, el embajador Brian Burch destacó la importancia de entablar un intercambio honesto sobre las decisiones de Washington.

Tras definir la cita como una "conversación franca", Burch recordó que, aunque "las naciones tienen diferencias", estas pueden superarse con diálogo. "Creo que el secretario viene con ese espíritu", aseguró el embajador, quien ve en este encuentro la vía necesaria para un "diálogo auténtico" sobre la política exterior de la administración.