Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto tras su mejor resultado en la Fórmula 1: "Tuve razón"

El asesor de Alpine destacó el rendimiento del piloto argentino en Miami y reafirmó su decisión de sostenerlo dentro del equipo.

El abrazo entre Briatore y Colapinto tras el séptimo puesto logrado por el argentino

El crecimiento de Franco Colapinto en la Fórmula 1 empieza a consolidarse carrera tras carrera, y su actuación en el Gran Premio de Miami terminó de confirmar ese salto. El piloto argentino logró un sólido séptimo puesto, su mejor resultado desde su llegada a Alpine , y generó fuertes repercusiones dentro del equipo.

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Uno de los principales respaldos llegó de Flavio Briatore , figura clave en la estructura de la escudería francesa. El dirigente italiano no dudó en elogiar el desempeño del joven de 22 años y dejó en claro que su apuesta por él no fue casual. “ Yo confié en él y tuve razón ”, expresó con contundencia.

Briatore también destacó la regularidad de Colapinto durante todo el fin de semana, tanto en clasificación como en carrera, donde evitó errores y mantuvo un ritmo competitivo frente a rivales más experimentados.

El asesor de Alpine fue aún más directo al referirse a su decisión de sostener al argentino dentro del equipo. “ En este equipo decido yo y decidí sostenerlo ”, afirmó, remarcando su rol en la elección del piloto y su respaldo continuo.

El asesor de Alpine fue aún más directo al referirse a su decisión de sostener al argentino dentro del equipo. “En este equipo decido yo y decidí sostenerlo”, afirmó, remarcando su rol en la elección del piloto y su respaldo continuo.

Además, subrayó que Colapinto está devolviendo esa confianza con resultados concretos. El equipo francés, que busca consolidarse en la zona media-alta del campeonato, ahora apunta a mantenerse de forma constante dentro del top 10 y acercarse a los puestos de vanguardia.

El contexto también acompaña: el monoplaza A526 mostró una evolución significativa respecto al año anterior, lo que permite a pilotos como Colapinto pelear en mejores condiciones frente a escuderías como McLaren, Ferrari o Mercedes.

De cara a lo que viene, la Fórmula 1 continuará su calendario en Canadá, donde el argentino buscará seguir afianzando su rendimiento. Con el respaldo de Briatore y resultados en ascenso, su lugar en Alpine parece cada vez más firme.