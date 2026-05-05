El crecimiento de Franco Colapinto en la Fórmula 1 empieza a consolidarse carrera tras carrera, y su actuación en el Gran Premio de Miami terminó de confirmar ese salto. El piloto argentino logró un sólido séptimo puesto, su mejor resultado desde su llegada a Alpine, y generó fuertes repercusiones dentro del equipo.
Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto tras su mejor resultado en la Fórmula 1: "Tuve razón"
El asesor de Alpine destacó el rendimiento del piloto argentino en Miami y reafirmó su decisión de sostenerlo dentro del equipo.
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Uno de los principales respaldos llegó de Flavio Briatore, figura clave en la estructura de la escudería francesa. El dirigente italiano no dudó en elogiar el desempeño del joven de 22 años y dejó en claro que su apuesta por él no fue casual. “Yo confié en él y tuve razón”, expresó con contundencia.
Briatore también destacó la regularidad de Colapinto durante todo el fin de semana, tanto en clasificación como en carrera, donde evitó errores y mantuvo un ritmo competitivo frente a rivales más experimentados.
Un voto de confianza que se mantiene firme
El asesor de Alpine fue aún más directo al referirse a su decisión de sostener al argentino dentro del equipo. “En este equipo decido yo y decidí sostenerlo”, afirmó, remarcando su rol en la elección del piloto y su respaldo continuo.
Además, subrayó que Colapinto está devolviendo esa confianza con resultados concretos. El equipo francés, que busca consolidarse en la zona media-alta del campeonato, ahora apunta a mantenerse de forma constante dentro del top 10 y acercarse a los puestos de vanguardia.
El contexto también acompaña: el monoplaza A526 mostró una evolución significativa respecto al año anterior, lo que permite a pilotos como Colapinto pelear en mejores condiciones frente a escuderías como McLaren, Ferrari o Mercedes.
De cara a lo que viene, la Fórmula 1 continuará su calendario en Canadá, donde el argentino buscará seguir afianzando su rendimiento. Con el respaldo de Briatore y resultados en ascenso, su lugar en Alpine parece cada vez más firme.
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