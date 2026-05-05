Irán exhibe un mapa con su control militar sobre el estrecho de Ormuz en plena disputa con EEUU

La Guardia Revolucionaria difundió un mapa que amplía su zona de control en Ormuz, mientras crecen las tensiones y se registran nuevos ataques en la región.

Irán difundió un mapa que amplía su zona de control militar en el estrecho de Ormuz.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán presentó un mapa que declara su control militar sobre una amplia zona del estrecho de Ormuz, en medio de una creciente tensión regional , ataques recientes y advertencias contra cualquier presencia extranjera en uno de los puntos clave del comercio energético mundial .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según medios estatales iraníes , el mapa fue publicado por la agencia semioficial Fars y describe una “ nueva zona de control ” bajo influencia militar iraní a ambos lados del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la representación, el área se extiende desde el oeste en una línea que conecta el extremo occidental de la isla de Qeshm , en Irán, con el emirato de Umm al Quwain , en Emiratos Árabes Unidos. Hacia el este, el control se proyecta desde el monte Mobarak , en territorio iraní, hasta el emirato de Fujairah .

El mapa difundido por la Guardia Revolucionaria muestra una ampliación del control iraní en el estrecho de Ormuz.

La difusión de este mapa busca reforzar la posición estratégica de Irán en una vía clave para el transporte global de petróleo y gas , en un contexto donde el control de la zona se ha vuelto central en la disputa regional.

El “Proyecto Libertad” impulsado por EEUU

Trump presentó el “Proyecto Libertad” como una iniciativa para ayudar a los buques bloqueados a atravesar el estrecho de Ormuz, aunque dio pocos detalles sobre su implementación. La propuesta llegó poco después de que expirara el plazo legal del Congreso respecto a las acciones militares.

Se trata del primer intento de uso de fuerza militar tras el alto el fuego del mes anterior, en un contexto donde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sostiene que el tránsito solo puede realizarse con su permiso.

Proyecto lIBERTAD EEUU ORMUZ El estrecho de Ormuz permanece con escaso tráfico pese al plan de Estados Unidos.

El despliegue estadounidense incluye destructores con misiles teledirigidos, más de 100 aeronaves y alrededor de 15.000 efectivos, aunque sin precisiones sobre su coordinación operativa.

¿Cómo responde Irán al plan de EEUU?

En paralelo, el estrecho de Ormuz se mantuvo prácticamente sin tráfico el lunes, pese al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de que fuerzas de su país comenzarían a proteger a los buques comerciales que intentaran salir del Golfo.

Irán rechazó esta iniciativa y lanzó una advertencia directa: “cualquier fuerza militar extranjera, especialmente las fuerzas de Estados Unidos invasoras, será atacada si intenta acercarse o ingresar al estrecho”.

La combinación de despliegues militares, advertencias y acciones en el terreno mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras crece la incertidumbre sobre la estabilidad en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.