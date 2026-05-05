Sin vecinos, 100 hectáreas y hasta un salón de juegos: cómo es la isla que se vende por 11 millones de euros

Se trata de un territorio que data de la Edad de Hierro y cuenta con un inmueble de varias habitaciones, baños y dependencias. Además, tiene un hangar de 464 metros cuadrados y un helipuerto.

Se trata de la isla llamada Eilean Righ, con acceso a barcos provenientes de diferentes puertos y a 20 minutos en helicóptero desde el aeropuerto internacional de Glasgow, en el Reino Unido.

Una oportunidad única apareció a nivel inmobiliario con la venta de una isla entera de más de 100 hectáreas en Escocia por 11 millones de euros. Cuenta con solo una casa, una cabaña de invitados y hasta hace unos meses si bien contaba con tres habitantes, ahora está vacía.

Su privacidad no quita el lujo que ofrece ya que el comprador tendrá la posibilidad de convivir con más de 100 animales de cuatro patas , ya que en la isla hay ovejas y cabras de montaña.

Ubicada en el lago Craignish , en la costa de Argyll, la isla llamada Eilean Righ está en una localización ideal. Es accesible en barcos provenientes de diferentes puertos. A su vez, está a 20 minutos en helicóptero desde el aeropuerto internacional de Glasgow, en el Reino Unido .

El sitio Private Islands Inc -plataforma de venta y alquiler de islas privadas que comercializa la oferta-, indicó que la casa principal cuenta con tres habitaciones, tres baños, dos salones, una sala de juegos, un despacho, un comedor, cuartos de servicio con lavadoras y secadoras y una cocina completamente equipada.

isla eilean righ El sitio Private Islands Inc indicó que la casa principal cuenta con tres habitaciones, tres baños, dos salones, una sala de juegos, un despacho, entre otros. Private Islands Inc

Todos los sectores fueron renovados hace dos años y a pocos metros de distancia se encuentra la casa de campo, que también tiene cocina, sala de estar, tres cuartos y dos baños. Atrás de esta vivienda se encuentra el garaje, taller, bodega, oficina y un depósito de agua dulce de 5000 litros.

Además, tiene un hangar de 464 metros cuadrados —para invitados que lleguen en helicóptero—, que está conectado a la casa principal mediante un sendero iluminado de 250 metros. Una de las principales trabas para adquirir la propiedad es el precio ya que la isla se vende por cerca de €11,4 millones.

La historia de Eilean Righ

La isla se remonta a la prehistoria y su denominación, en gaélico escocés, significa "Isla del Rey“. La web que la comercializa detalló que el territorio alberga dos fortalezas de la Edad de Hierro.

Durante 1930, la propiedad perteneció a Sir Reginald Fleming Johnston, una reconocida personalidad de la época, conocido por ser el tutor del último emperador de China, Pu Yi. Una vez que terminó sus tareas en el país asiático, regresó a la isla en la que vivió hasta su muerte.

En su tierra vivieron otras figuras clave de Escocia: sus propietarios actuales la adquirieron hace 25 años y hace tres que comenzaron su proyecto de modernización, en el que incluyeron otro pozo de agua dulce, mejoras en la electricidad y en el servicio de Internet.