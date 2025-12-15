El plan de José Antonio Kast en Chile para los primeros tres meses de gestión: reformas económicas, seguridad y migraciones + Seguir en









El presidente electo describió su proyecto como un nuevo "gobierno de emergencia" que giraría en torno a los ejes económicos, sociales y de seguridad.



El líder de la ultraderecha, José Antonio Kast, se convirtió en el presidente electo en Chile, tras imponerse en el balotaje ante la oficialista Jeannette Jara. Ante la asunción como jefe de Estado el 11 de marzo de 2026, su equipo definirá los detalles del plan económico, conformado por un conjunto de medidas para aplicar durante los tres primeros meses de Gobierno.

Kast trabajará en “La Moneda chica”, el lugar donde organizará su próximo gabinete y las primeras medidas que tomará como presidente de Chile. En este contexto, surge el llamado Plan Desafío 90, el cuál estará a cargo del economista Bernardo Fontaine, con el objetivo de “marcar la diferencia y llevar a la práctica cambios reales y profundos”, principalmente en materia de inmigración, seguridad y una reforma judicial.

Las medidas de José Kast en Chle: el Plan Desafío 90 El presidente electo de 59 años, describió su proyecto como un nuevo "gobierno de emergencia" que giraría en torno a los ejes económicos, sociales y de seguridad. De esta manera, defiende la construcción de muros y franjas en las fronteras de Chile, la eliminación del narcotráfico mediante el uso de la violencia, la reducción de gasto público, la bajada de impuestos, y la expulsión masiva de los inmigrantes irregulares que se encuentran en el país.

José Antonio Kast 1 El Plan Desafío 90 estará a cargo del economista Bernardo Fontaine. En el plano económico, está previsto que en La Moneda chica se instale un grupo de trabajo a cargo de Jorge Quiroz, asesor económico de Kast. El mismo prepara la implementación de un ajuste fiscal de u$s 6.000 millones en los primeros 18 meses. En relación a esto, el ahora presidente electo dijo que este recorte no afectará a los subsidios.

En materia migración, uno de los ejes centrales de su programa, centró su discurso en la "mano dura" y prometió la expulsión de inmigrantes en situación irregular. El mandatario explicó que "los invitaría a salir", pero que quienes no se vayan por su cuenta, serán buscados y expulsados.

En esta línea, defiende la instalación de muros de más de 5 metros de altura, zanjas, drones con reconocimiento facial y radares térmicos. Asimismo, avala el uso de la fuerza del Estado en los casos necesarios en la frontera y se comprometió a sancionar a los empleadores que contraten inmigrantes irregulares, además de prohibir alquilar viviendas a este tipo de inmigrante. Por último, en cuanto seguridad, enfatizó en la necesidad de mejorar las cárceles en algo similar a lo hecho por Nayib Bukele en El Salvador. Además, prometió incrementar el gasto anual en seguridad, aunque no especificó cuánto, impulsar la persecución del comercio de economía sumergida y el combate armado contra el narcotráfico.