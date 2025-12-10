Donald Trump lanzó una dura advertencia a Gustavo Petro y advirtió que podría ser "el siguiente" en la mira

El presidente estadounidense afirmó que su par colombiano debe “espabilar” ante la ofensiva antidrogas y sugirió eventuales acciones militares en la región.

Trump endureció aún más su postura al sentenciar: “ Mejor que se espabile, o será el siguiente. Espero que esté escuchando ”. Consultado sobre la posibilidad de comunicarse con Petro , como hizo con Nicolás Maduro , respondió: “ No he pensado mucho en ello ”, marcando una clara distancia política y diplomática.

El mandatario republicano justificó sus dichos al recordar la situación del narcotráfico en Colombia . “ Colombia está produciendo un montón de drogas. Tienen fábricas donde producen la cocaína ”, afirmó, vinculando la producción de estupefacientes con el deterioro del vínculo bilateral.

La advertencia se inserta en una operación militar sin precedentes que Washington despliega contra los cárteles en la región. Desde el inicio de los ataques contra presuntas narcolanchas en septiembre, Trump sostiene que las acciones contra los llamados “ narcoterroristas ” escalarán hacia operaciones terrestres “muy pronto”.

| Trump sobre el presidente colombiano Gustavo Petro: "Va a tener grandes problemas si no se pone alerta. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente". pic.twitter.com/GEfRo6GLin

Según adelantó, esos posibles ataques en tierra podrían ejecutarse en Venezuela o en otro país de la región , aumentando la presión sobre los gobiernos que, a su juicio, no cooperan lo suficiente en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.

Donald Trump confirmó la intervención de un buque petrolero en Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó este miércoles que la guardia costera de aquel país, se adueñó de un buque petrolero en las costas de Venezuela, en un nuevo movimiento militar contra Nicolás Maduro, en medio de la escalada de tensiones.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de hecho, el más grande jamás incautado”, declaró Trump a la prensa. Fiel a su estilo, dejó abierta la puerta abierta a otras intervenciones: “están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante”, añadió.

La administración de Trump plantea que Maduro es el líder de una organización de narcotráfico llamada "El Cartel de los Soles". Sin embargo, el presidente estadounidense no aclaró si está embarcación petrolera se encontraba narcotraficando. El pasado martes, el ejército de EEUU sobrevoló el espacio aéreo del Golfo de Venezuela en lo que fue la aproximación más cercana de aviones de guerra al país conducido por el régimen de Maduro.