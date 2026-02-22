Gustavo Sáenz se desmarca de Cristina y cuestiona las intervenciones del PJ en Salta y Jujuy + Seguir en









El gobernador de Salta cuestionó a la conducción nacional del Partido Justicialista. Apuntó contra Máximo Kirchner y reclamó internas democráticas en las provincias.

Gustavo Sáenz arremetió contra la conducción de Cristina Kirchner.

Desde sus redes sociales, el mandatario provincial también cargó contra Máximo Kirchner, actual titular del PJ bonaerense, y sostuvo que él y “sus amigos” definen de manera discrecional las conducciones partidarias en Jujuy y en Salta.

“La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo, desde Buenos Aires, las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones. ¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta? ¿Por qué, Sra. Cristina, Ud. decide a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados?”, disparó Sáenz.

En su mensaje, el gobernador también recordó la creación del Partido de la Victoria, fundado formalmente en 2003, el año en que fue elegido presidente Néstor Kirchner. Ese espacio surgió con el objetivo de agrupar sectores políticos independientes que no pertenecían a la estructura tradicional del PJ, pero que se identificaban con el liderazgo de Néstor y de Cristina Kirchner.

Desde entonces, el Partido de la Victoria fue una de las fuerzas centrales de las coaliciones kirchneristas, como el Frente para la Victoria, y actualmente mantiene presencia en distintas provincias, con especial peso en Salta.

“Vuelvan al Partido de la Victoria, no sigan destruyendo al PJ. Cambiaron las cosas, ahora deciden por Zoom las intervenciones partidarias, las sanciones y expulsiones. Cambió todo, pero en el PJ nacional siguen los mismos de siempre. Le llaman renovación al reciclaje. La Patria somos todos, pero el PJ son ellos”, concluyó el mandatario provincial. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/2025661607267717322&partner=&hide_thread=false La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones.



¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en… https://t.co/DSqaNuxbBb — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) February 22, 2026 Un triunviro de la CGT acusó de fraude a gobernadores peronistas que facilitaron la reforma laboral de Milei Uno de los tres integrantes del triunvirato que conduce la CGT acusó de fraude a gobernadores peronistas por haber facilitado en el Congreso el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, a la que calificó como una “ley totalmente regresiva” para los trabajadores y como una señal de ruptura política dentro del peronismo. El dirigente camionero Octavio Argüello responsabilizó de manera directa al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; al de Catamarca, Raúl Jalil; al de Tucumán, Osvaldo Jaldo; al de Chubut, Ignacio Torres; y al de Santa Cruz, Claudio Vidal. “El avance de la ley es responsabilidad de los gobernadores. Facilitaron a sus diputados y senadores para que se vote la ley. Hemos hablado con los gobernadores. Primeramente nos atendieron, tomaron cierto compromiso, y la segunda vez ya no nos atendieron más”, afirmó durante una entrevista en Radio Splendid. En la misma línea, agregó: “Nosotros pedimos una reunión, iba a haber una reunión en un lugar y al final no se reunieron y no nos escucharon. Yo pedí personalmente una reunión con Sáenz en Salta, y tampoco nos quiso recibir”.