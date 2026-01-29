Gustavo Sáenz apuntó contra la conducción de Cristina Kirchner en el PJ: "Hay que terminar con el autoritarismo"

El gobernador de Salta se refirió a la suspensión de 300 afiliados del justicialismo de Salta dispuesta por la intervención nacional. "Estamos cansados de la que señora digite a dedo todo", protestó.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , apuntó contra Cristina Kirchner por la conducción del Partido Justicialista (PJ). "Estamos cansados de que la señora digite a dedo todo lo que hay que hacer", se quejó el cacique norteño a la salida de una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli , por la reforma laboral.

Este jueves, el cacique norteño recibió a sus pares de Catamarca, Raúl Jalil , y de Tucumán, Osvaldo Jaldo , en la Casa de Salta, ubicada en la Ciudad, en un encuentro del que también formó parte Santilli en la antesala del debate legislativo.

Finalizado el cónclave, Sáenz dialogó con la prensa y, además de referirse al proyecto enviado al Congreso por Javier Milei, opinó sobre la actualidad del peronismo.

En concreto, el mandatario se refirió a la decisión de los interventores del PJ de Jujuy, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez , de suspender las elecciones internas en el partido provincial y a 300 afiliados, entre ellos a la senadora nacional Carolina Moisés .

"Debo reconocerlo, nobleza obliga, el Presidente habló de diálogo y consenso y lo estamos teniendo, estamos conversando, cosa que no pasa en el PJ", comenzó diciendo el jefe provincial, al referirse al aperturismo de Milei.

Aclaró, además, que el tema "no tiene nada que ver" con la reunión con Santilli: "Es un tema mío, que lo meto en el medio porque la verdad estamos cansados de que la señora digite a dedo todo lo que hay que hacer".

Acto seguido, Sáenz mencionó que la senadora Carolina Moisés dijo que la suspendieron del Partido Justicialista junto con 300 afiliados de la provincia.

Carolina Moisés Carolina Moisés, senadora nacional por Jujuy.

"Lo traigo a colación porque estamos cansados, me parece que hay que intervenirla a ella", afirmó, en relación a Cristina, titular del PJ. Por último, pidió: "Hay que terminar con estos gestos de autoritarismo".

De origen peronista, el gobernador de Salta se alejó de la línea partidaria que imprimió Cristina Kirchner. Al igual que en Jujuy y en Misiones, el partido salteño está intervenido por la conducción nacional.

En octubre, luego de las elecciones nacionales, el cacique había apuntado contra la expresidenta, luego de la mala performance de su candidato a senador Juan Manuel Urtubey, quien quedó en tercer lugar en el distrito.

"Por una vez en la vida, hágase cargo de algo", lanzó el gobernador por entonces.

En ese sentido, sostuvo: "Sra. Cristina, usted intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones para poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a usted y a su hijo. El PJ no es una pyme familiar".

"Deje que la historia la juzgue. Siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimas autoridades", completó.