Polémicos cambios en licencias médicas: el gobernador de Salta Gustavo Sáenz anticipó que tres bloques no lo votarán

Se trata de los diputados de Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca. El artículo 44 en cuestión habilita al empleador a descontar hasta el 50% del salario en caso de enfermedades no contraídas en el trabajo. El PRO y Provincias Unidas también pidieron su eliminación.

El rechazo por los polémicos cambios en las licencias médicas de la reforma laboral sigue creciendo. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , anticipó este martes que tres bloques (Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca) no votarán el artículo 44 que permite descuentos a trabajadores por enfermedades no contraídas en el trabajo. "Nadie elige accidentarse o enfermarse" , afirmó el mandatario. El PRO también reclamó por su eliminación y Provincias Unidas avisó que no dará quórum si no se modifica ese punto.

La algarabía de La Libertad Avanza por la victoria lograda en el Senado a partir de la media sanción del proyecto de Modernización Laboral comenzó a diluirse en medio de las presiones para que se modifique el texto y se de marcha atrás con el polémico cambio que avanza contra el régimen de licencias. A la crítica del macrismo, se le sumaron nuevas voces dentro del ecosistema de opositores dialoguistas.

Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT). Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y,…

El mandatario salteño fue uno de los que este martes tomó la palabra y salió a reclamar al oficialismo nacional que desista de avanzar con la normativa tal como proviene de la Cámara alta y que acepte realizar cambios. "Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores", afirmó el mandatario salteño.

El artículo 44 propone modificar el esquema de licencias por enfermedades crónicas y accidentes no laborales. Bajo la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) vigente en Argentina, los trabajadores que contraen una enfermedad o sufren un accidente fuera de su horario laboral tienen derecho a percibir el 100% de su salario durante el período legal de licencia por enfermedad inculpable o accidente no laboral.

Ese período varía según la antigüedad del trabajador : hasta 3 meses de licencia paga para quienes tienen menos de cinco años de antigüedad, y hasta 6 meses para los que superan ese umbral , siempre con reserva del puesto de trabajo durante ese tiempo. La legislación actual busca proteger el ingreso del trabajador durante la recuperación sin vincular explícitamente la causa de la inasistencia a recortes salariales.

Pero el proyecto aprobado por el Senado propone pagar el 50% del salario si el empleador determina que la incapacidad para trabajar se originó en una “actividad voluntaria y consciente que implicara algún riesgo para la salud”, como lesionarse jugando al fútbol o practicando deportes de riesgo. Y reducirlo al 75% del salario en casos donde no haya una actividad voluntaria riesgosa, por ejemplo, una gripe severa o un accidente imprevisto.

"Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo", dijo Sáenz y agregó: "Nadie elige accidentarse o enfermarse".

El rechazo al nuevo régimen de licencias

Innovación Federal cuenta con nueve legisladores pertenecientes a las provincias de Salta, Misiones, Formosa y San Luis. Se le sumarán otros tres del bloque de Independencia (Tucumán) y y un número similar del grupo de catamarqueños. En total, reunirán unos 15 miembros que rechazarán el artículo sobre las licencias médicas.

El rechazo cruza al bloque peronista de Unión por la Patria, pero también al del PRO, que conduce Cristian Ritondo, quien anticipó que no prestarán sus votos si no se modifica y se elimina el apartado sobre licencias. "La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44", sentenció.

Según argumentó Ritondo, la reducción salarial durante licencias incentivaría que trabajadores enfermos continúen asistiendo a sus empleos por necesidad económica, aumentando riesgos sanitarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cristianritondo/status/2023840943741562976?s=46&partner=&hide_thread=false La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 17, 2026

Su bancada cuenta con 12 miembros y es el principal aliado del oficialismo libertario en el recinto de la Cámara baja. Desde el PRO también reclaman por la introducción de un artículo que habilite el pago de salarios a través de billeteras virtuales.

En las últimas horas se conoció también que los 18 integrantes de Provincias Unidas no darán quórum si no se efectivizan cambios en el artículo sobre licencias. La diputada por Santa Fe y jefa del bloque, Gisela Scaglia, se mostró en contra de un trámite express y, luego de descartar la opción de LLA de corregir el texto en la reglamentación, dijo: "Hay que modificarlo en Diputados y va a tener que volver al Senado".

“El artículo es invotable como está planteado”, afirmó Scaglia en diálogo con el sitio RosariNoticias y anticipó que presentarán un dictamen propio. Asimismo, graficó el impacto con un caso concreto: “Si una persona trabaja en una pyme y además es bombero voluntario y se accidenta dando su vida, ¿le vamos a pagar el 50 % del sueldo porque no estaba dentro de su trabajo? No va a haber esa excepción”.

El rechazo alrededor del artículo 44 pone en riesgo la aprobación del proyecto laboral. Los 45 votos que reúnen entre Provincias Unidas, PRO y los federales, sumado a los 93 miembros que actualmente ostenta Unión por la Patria en la Cámara baja, dejarían al oficialismo sin el número mínimo para llegar al quórum.

"Hay que ver si el oficialismo consigue el quórum necesario para que el jueves se trate la reforma. Nosotros no vamos a dar quórum. Lo dimos en el Senado, pero son sesiones diferentes. Yo si quiero que podamos discutir la reforma laboral, pero a mi me parece que la forma en que hoy se está planteando esta sesión no tiene nada que ver con la sesión pasada", sentenció Scaglia en una entrevista con Urbana Play.