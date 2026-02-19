Cristina Kirchner cumple años en prisión domiciliaria y suma apoyos políticos en medio de la interna del PJ + Seguir en









Dirigentes, militantes y referentes cercanos a la exmandataria publicaron mensajes en redes sociales en medio de un escenario político marcado por tensiones internas en el peronismo y la disputa con el Gobierno nacional.

Cristina Kirchner cumple años en prisión domiciliaria.

La expresidenta Cristina Kirchner cumple este jueves 73 años mientras continúa bajo el régimen de prisión domiciliaria, en un contexto atravesado por la discusión política nacional y las internas dentro del peronismo. La fecha llega con desafíos abiertos frente al gobierno de Javier Milei, las diferencias con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la reorganización del Partido Justicialista.

A lo largo de la jornada, atravesada por el paro nacional mientras se debate la reforma laboral en Diputados, dirigentes cercanos difundieron mensajes de respaldo en redes sociales. La diputada Cecilia Moreau sostuvo que la exmandataria está “injustamente condenada y privada de su libertad” y vinculó su situación judicial con un intento de disciplinamiento político. En su publicación, remarcó que el nombre de la exjefa de Estado “está ligado a una etapa en la que el trabajo, la producción y la ampliación de derechos fueron políticas de Estado”.

Sé que es un día atravesado por la preocupación por lo que está viviendo nuestra Argentina. Y no es casual: mientras intentan aprobar una reforma laboral que recorta derechos y debilita la protección del trabajo, vos estás… pic.twitter.com/CR3ADdFS7J — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) February 19, 2026 En la misma línea se expresó la legisladora porteña Paula Penacca, quien afirmó que la exmandataria es perseguida porque “no le tiene miedo” al poder y ratificó su lealtad política. El mensaje incluyó la consigna “Cristina Libre”, utilizada por sectores del kirchnerismo para cuestionar la condena judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PaulaPenacca/status/2024443136378798219&partner=&hide_thread=false Te tienen miedo porque no les tenés miedo. Por eso te encierran y te persiguen. En este día y cada día leales a vos, presidenta coraje. Cristina cumple. #CristinaLibre pic.twitter.com/YGmoQU1af4 — Paula Penacca (@PaulaPenacca) February 19, 2026 También el abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón, publicó un extenso texto en el que definió a su defendida como una figura histórica y denunció una persecución política y mediática en su contra. “La historia no se condena. La historia se escribe”, afirmó en su mensaje, donde destacó la resistencia política de la exmandataria frente a las causas judiciales.

Feliz cumpleaños, Cristina querida. No es un saludo. No es un gesto. Es una declaración.… pic.twitter.com/9NxRGPxV54 — Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) February 19, 2026 En ese marco, también se expresó el diputado nacional Máximo Kirchner, quien publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram con fuertes críticas al Poder Judicial y al rumbo económico del Gobierno. Allí sostuvo que la detención de la exmandataria tiene un efecto “disciplinador” sobre la dirigencia política y cuestionó la reforma laboral en debate, al considerar que “solo traerá más abusos, más injusticias y más dolor”. Además, reivindicó las políticas de los gobiernos kirchneristas desde 2003 y afirmó que, pese al contexto adverso, “más temprano que tarde, lo imposible será inevitable”, en alusión a una eventual reversión de la situación política y judicial que atraviesa la expresidenta.

Embed - Máximo Kirchner | Mientras el poder real y la mafia judicial se garantizan a sí mismos impunidad y negocios encarcelando a quien supo establecer límites a su... | Instagram View this post on Instagram El cumpleaños encuentra a la exvicepresidenta en una etapa de redefinición de su rol dentro del peronismo, con un liderazgo aún influyente pero sometido a disputas internas y condicionamientos judiciales. Mientras tanto, sus seguidores continúan manifestando apoyo y reclamando por su situación procesal, en un escenario político nacional marcado por la polarización.