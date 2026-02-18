Reforma laboral: los gobernadores del norte se mueven entre el misterio y las señales a Nación

Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) darían su apoyo al proyecto que se tratará este jueves. El mandatario tucumano cuestionó el paro de la CGT. “¿Después del paro qué? Nada, seguimos iguales”, sostuvo.

Junto a funcionarios de su gabinete y empresarios, Osvaldo Jaldo dio una conferencia de prensa en la que cuestionó el paro de la CGT.

Gobernadores del norte juegan al misterio para la sesión clave que se realizará este jueves en la cámara Baja en la que se tratará el proyecto de la Casa Rosada de la reforma laboral que ya fue aprobado en el Senado de la Nación. Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mandatarios que mantienen diálogo abierto con Balcarce 50, han omitido hacer declaraciones tajantes sobre qué harán los diputados propios , que en otras votaciones acompañaron al Poder Ejecutivo. Gustavo Sáenz (Salta) criticó un artículo del proyecto , sobre el que el oficialismo habría retrocedido, pero hace su propio juego y se mostró como referente de un armado nacional en el Parlamento.

El polémico proyecto se presenta como una nueva divisoria de aguas entre los mandatarios provinciales que llegaron a sus cargos de la mano del peronismo. A primera hora de este miércoles, como lo informó Ámbito , el gobernador Ricardo Quintela (La Rioja) anunció que junto a sus pares de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero y La Pampa "rechazan el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional y llamamos a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de esta iniciativa".

Desde la otra vereda, la del dialoguismo, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil se mostraron con cercanos con Balcarce 50, al punto de que antes del inicio del período de sesiones extraordinarias, a fines de enero, se reunieron con el ministro del Interior Diego Santill i para negociar términos para acompañar el proyecto de reforma laboral.

Entre otros temas relacionados con la asfixia de fondos contantes y sonantes, le transmitieron a Santilli la preocupación por "el estado crítico de las rutas nacionales por la falta de mantenimiento y conservación", claves para las actividades productivas y de turismo, dos ejes de desarrollo esenciales para la región. Desde entonces, han mantenido comunicación permanente con la Casa Rosada, señaló a este medio una fuente relacionada a uno de los jefes provinciales.

Estre miércoles, el tucumano Osvaldo Jaldo protagonizó una conferencia de prensa en la que subrayó la relación institucional con el Gobierno, a la que definió como "un buen diálogo". Y al referirse a la deuda de la Nación con Tucumán, precisó: "estamos llegando a algunos acuerdos pero no se está normalizando pero entiendo que comenzará a desembolsar por parte del gobierno nacional montos importantes".

Consultado sobre el proyecto de reforma laboral, el gobernador se solidarizó con los trabajadores despedidos de FATE y advirtió que se trata de "una alerta amarilla para el gobierno". Anticipó que la intención es que el texto aprobado en el Senado no sea el mismo que avance en Diputados y aseguró que "si se avanza con las modificaciones solicitadas por algunos bloques -como vacaciones, descuentos por licencias, entre otros temas- Tucumán acompañará".

En consonancia con estas declaraciones, esta tarde se confirmó la sesión por la reforma laboral, luego de haber logrado el dictamen de mayoría en Diputados, con el apoyo de los gobernadores de Tucumán, San Juan, Misiones, Mendoza y Neuquén.

Distancia de la CGT

En el mismo contacto con los medios, Osvaldo Jaldo cuestionó a la Confederación General del Trabajo (CGT) por el paro general de 24 horas previsto para este jueves en rechazo a la reforma laboral. "Estamos en democracia y siempre y cuando sea un paro que esté dentro de las leyes y las reglamentaciones, hay que respetarlo", afirmó. No obstante, advirtió que este tipo de medidas "muchas veces no aportan nada" y "terminan paralizando por completo la actividad económica". Puso el foco en las consecuencias prácticas de la huelga, si se ve afectado el servicio de transporte. "La gente, por más voluntad que tenga de ir a trabajar, no lo puede hacer", señaló.

Aunque reiteró su respeto hacia la central obrera y a los gremios que la integran, el gobernador tucumano cuestionó la efectividad de la medida de fuerza. "Yo respeto la decisión de la CGT, pero ¿después del paro qué? Nada, seguimos iguales", cerró.

Desde Salta

Tras haberse caído del proyecto oficial el artículo sobre las licencias por enfermedad, un punto que había cuestionado con altisonancia el mandatario salteño Gustavo Sáenz, se espera que los tres diputados que le responden también den quórum y aprueben el proyecto oficial.

saenz2 El gobernador Gustavo Sáenz junto a los diputados Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo Gustavo González (Formosa), que se sumaron al bloque Innovación Federal.

La posición del norteño se produce en medio de una movida que realiza el propio jefe provincial a cielo abierto para ampliar el bloque Innovación Federal, de la cámara Baja. La semana, el propio Sáenz anunció la incorporación de los diputados Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo Gustavo González (Formosa). De este modo, este bloque cuenta ahora con nueve miembros, al sumarse ambos a los salteños Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, a los misioneros Oscar Herrera, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa, presidente de este espacio. En los hechos, se trata de una ampliación de fuerza para negociar con el Gobierno.

Habrá marchas

Se espera que el paro nacional de la CGT de este jueves 19, en contra de la reforma laboral, tenga un fuerte impacto por tratarse de una medida que cuenta con apoyos de gremios claves, como los de transporte. Y aunque la central no convocó a movilizar, en Catamarca, Tucumán y Salta habrá marchas en sus capitales, convocadas por gremios docentes, las dos CTA, movimientos sociales y sindicatos sueltos que se despegarán de la CGT y acompañarán las protestas en las calles.