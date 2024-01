Hayao Miyazaki, maestro de la animación, con otra obra maestra

En algunos movimientos, y en unos pocos momentos, se nota, eso sí, la presencia de nuevos animadores, todavía sin la mano de los viejos maestros. Ya no está, por ejemplo, Nizó Yamamoto, el paisajista que pintaba las nubes de un modo único, artista tan imprescindible como Gabriel Figueroa, que filmaba como nadie las nubes de las películas del Indio Fernández. Y Miyazaki también se está despidiendo, pero, como ya se despidió otras veces, su público espera que todavía no se vaya. No importa la edad.