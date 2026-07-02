Helmut Ditsch reveló la respuesta del Gobierno, tras su pedido para recuperar su obra de Casa Rosada

La pieza continúa bajo resguardo oficial y podrá ser retirada sin ayuda logística, pero con la obligación de firmar un documento en el que se "comprometa a no demandarlos".

Ditsch denunció que no pudo realizar peritajes, ni documentar el estado de la obra antes del traslado.

Helmut Ditsch volvió a quedar en el centro de la polémica, tras revelar la respuesta que recibió del Gobierno luego de reclamar la devolución de su obra "The triumph of nature". El artista la consideró "humillante" .

La pintura estuvo exhibida durante más de una década en la Casa Rosada y fue retirada este año sin que, según sostiene, se le informara su paradero. El argentino radicado en Europa sostiene que la pieza fue cedida en préstamo y que no pertenece al Estado, por lo que exigió su restitución .

En 2011, Helmut Ditsch cedió una reproducción de su trabajo "The triumph of nature" , inspirado en el glaciar Perito Moreno, para ser exhibido en la sala Eva Perón de la Casa Rosada durante el segundo mandando de Cristina Fernández de Kirchner.

Según reconstruyó el propio artista, el acuerdo fue un comodato , es decir, una cesión de uso sin transferencia de propiedad. En 2013, la obra quedó instalada de manera definitiva en el espacio institucional, donde permaneció sin mayores inconvenientes durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández .

En el cambio del 2015, Ditsch se comunicó con los encargados de patrimonio para saber qué pasaría con ella. "Me quedé tranquilo. A Macri le encantaba esa pintura, era fan de mi obra y llevaba a la gente a verla" , detalló a Todo Noticias.

El problema comenzó en marzo de este año, cuando la obra fue retirada en medio del debate por la Ley de Glaciares. Ditsch afirmó que no fue notificado previamente y que se enteró de la situación por vías informales.

A partir de ese momento comenzó a enviar correos y reclamos formales para conocer el destino de la pieza. "Empecé a mandar mails, primero a Patrimonio, luego a la Secretaría General de la Presidencia. Pensé que quizás ellos no sabían que esa obra es de mi patrimonio", consideró en diálogo con Clarín y señaló que nunca logró tener contacto con el Gobierno desde la asunción de Javier Milei.

Sin respuestas, el artista decidió publicar un video en sus redes sociales donde declara: “Che, no se roben mi obra. Tienen derecho a descolgarla, pero la obligación de devolverla. Les pido amablemente que la devuelvan, así se la puedo entregar a alguna institución pública que sepa valorarla más de lo que hacen ustedes”.

"Es un comodato tácito. La condición fue que ellos la aseguraban y que yo podía retirarla cuando se me ocurriera. Ahora nadie me responde, ni la gente de patrimonio, nadie contesta. No sé dónde está. Me costó mucho estrés, me enfermé", declaró a TN desde Vaduz, Liechtenstein.

Y agregó: "Me enteré de que había sido descolgada por una nota periodística. Desde ese día estuve enviando mails y mensajes. Me puso muy mal todo esto por lo que está pasando en la Argentina. Veo que les pegan a los jubilados, que quieren hacer guita con los glaciares. Sacaron mi obra una semana antes del debate de la Ley de Glaciares. Esto no es un ataque contra mi obra, sino contra el patrimonio cultural".

Durante la entrevista, añadió: "Quiero que esté en un lugar público donde a la gente le haga bien verla. Un hospital de niños, un paseo público. La gente de la Facultad de Derecho la quiere recibir. Me hablaron ya varias veces interesados. Creo que sería un buen lugar, es un hermoso edificio".

El descargo del artista Helmut Ditsch al retirar su obra de la Casa Rosada: Lo importante no es mi obra, lo importante es que se está debatiendo el futuro del agua potable del paí. En medio del debate por la ley de Glaciares, el gobierno ordenó quitar el ploteo del Perito Moreno. pic.twitter.com/pTEjPBCG2E — fabio rosales (@fabiorosales2) March 28, 2026

La respuesta que recibió Helmut Ditsch del Gobierno

Tras semanas de reclamos, Helmut Ditsch aseguró que finalmente obtuvo una respuesta por parte del Gobierno nacional, aunque lejos de lo que esperaba. Según relató el propio artista en un video en Instagram, las autoridades confirmaron que la obra está en poder del Estado, pero le informaron que podrá retirarla bajo determinadas condiciones.

"Me contestaron de Casa Rosada. Que ellos tienen la obra, que la puedo retirar, pero que no me van a ayudar a moverla. A cambio, van a poner a Policía Militar a vigilar cada uno de mis movimientos", detalló.

"Tampoco me permiten hacer el peritaje necesario para embalar la obra, es decir, no me permiten hacerle fotos para documentar el estado en que esté la obra y me exigen que firme un documento que me comprometa a no demandarlos", añadió y remarcó: "Humillante".

En ese marco, Helmut delegó la responsabilidad a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y apuntó: "Cualquier daño que sufra mi obra no es contra mí, sino contra todas y todos los argentinos".

"En fin, no hay mal que por bien no venga porque los tengo a todos ustedes, la gente y los periodistas, que siempre hicieron que no me sintiera solo. Les quiero agradecer por el amor recibido y por estar unidos", completó su mensaje, sin especificar cómo avanzará con el retiro de la pieza.