Hudson, de Fangio a las Carrozas de Fuego

Educado a su pesar en Eton, que detestaba, formado en el cine publicitario, multipremiado en ese ámbito, celebrado también por su participación en una campaña del Partido Laborista, Hudson realizó esos films, “Greystoke”, buena variante de las historias de Tarzán, y, mucho después, “My Life so Far”, basado en las memorias de infancia rural del escocés Denis Forman, y “Rupture: a Matter of Life or Death”, documental sobre la paulatina recuperación de su esposa, víctima de una hemorragia cerebral. Hizo también algunas películas fallidas, que no vale la pena recordar, y menos ahora, que ha muerto en su Londres natal, tras una corta enfermedad. Tenía 86 años.