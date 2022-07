La inflación de julio podría superar el 7% y deja un piso alto para los próximos meses

Así, julio se convertiría en el mes con la inflación más alta del año (superando el 6,7% de marzo) y se espera, además, que continúe en niveles elevados hasta diciembre. “Estimamos un nivel de inflación para julio de 6,8%, que es un punto y medio superior a la de junio. Hacia adelante, los próximos cinco meses (entre agosto y diciembre), prevemos un nivel de inflación mensual promedio superior al 5%”, señaló a Ámbito Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica.

Este escenario, sin dudas, plantea un desafío para el Gobierno. “Por un lado, porque no hay condiciones para prever una reducción de la inflación sostenida. Más allá de que desacelere con respecto del pico que está teniendo en julio, hay que ver si no vuelve a haber otro pico, dependiendo de cómo se resuelva el problema cambiario que tiene el Gobierno. Si finalmente termina convalidando un salto devaluatorio, o no lo hace”, explicó Caprarulo.

“Esto también pone un desafío muy grande sobre cómo va a hacer el Gobierno para contener la situación social, porque esta aceleración va a generar un impacto negativo en los sectores más vulnerables, que son aquellos por ejemplo que se encuentran trabajando en el sector informal y son los más golpeados desde el 2018”, señaló el economista de Analytica, quien determinó que también será clave para los próximos meses ver qué ocurre finalmente con las tarifas energéticas.

Proyecciones

Según Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, la inflación de julio se ubicará entre el 7% y el 8%. Y, además de la coyuntura económica, sumó un factor estacional que también contribuyó en la aceleración de los precios: el rubro “turismo”. Desde la Fundación Libertad y Progreso, en tanto, registraron un incremento de 7,8% en los precios relevados durante las primeras tres semanas del mes.

Por su parte, según EcoGo, el dato de inflación de julio se ubicaría en 6,5%, una estimación que se ubica 0,3 p.p. por encima de lo esperado la semana pasada. “La aceleración responde al impacto de la nueva corrida cambiaria que se tradujo en alzas de precios generalizadas -destacándose categorías como tecnología, electrodomésticos, indumentaria y art. descartables- y el freno en las ventas de algunos productos, frente a la incertidumbre del costo de reposición”, señalaron desde la firma en su relevamiento de precios minoristas, y agregaron que esto se suma, además, a los aumentos en productos y servicios regulados como tarifas de agua (20%), colegios en CABA (15%), prepagas (4%) y cigarrillos (12%), entre otros.

En tanto, desde LCG pronosticaron que la inflación de julio se ubicará por encima del 7%. “Para diciembre, la ubicamos en torno a 90% anual. Pero este valor supone una desaceleración de los registros a 5% mensual promedio desde agosto, algo que luce difícil si ocurren cambios en precios relativos como dólar, tarifas o salarios”, agregaron.

El rubro alimentos, el que más incidencia tiene en el IPC, vuelve a crecer con fuerza en julio. Así se desprende de los distintos relevamientos realizados por las consultoras. Por caso, la canasta que mide Eco Go presentó una variación de 1,2% en la tercera semana con respecto a la semana previa. “Con este dato y considerando una proyección de variación semanal del 1,2% para la semana restante del mes, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en julio treparía a 5,9% mensual”.

Por su parte, desde LCG señalaron que “durante la tercera semana de julio, el Relevamiento de Precios de los Alimentos volvió a ubicarse, por segunda semana en el mes, por encima del 2% semanal (2,11%)”. “Con esta dinámica, los alimentos acumulan un aumento del 6,2% en tres semanas, lo que mensualizado da un 8,6%. Es para destacar que por tercera semana consecutiva el porcentaje de productos con aumentos se mantuvo por encima del 30%. Esto refleja una marcada aceleración de la inercia con un acortamiento de los tiempos de remarcación, lo que equivale a suponer que todos los precios relevados se corrigen al alza cada tres semanas”, subrayó la firma.